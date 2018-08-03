Aliağa’ya üniversite için ilk adımlar atıldı

Dr. Necdet Budak ile bir araya geldi.

Aliağa’nın geleceğine, ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sunacak olan üniversite projesi için ilk ciddi adımlar atıldı. Çaltılıdere Mahallesi’nde Ege Üniversitesi’nden birçok fakülte ve yüksekokulun yer alması planlanan kampüs uluslararası standartlara uygun nitelikte yapılacak. Uluslararası uygunluk açısından Türkiye’de ilk olacak kampüs Ege Üniversitesi’nin merkezden sonraki en büyük kampüsü olacak.

Üniversite projesini görüşmek üzere Aliağa’ya gelen Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak’ı, Aliağa Belediye binası önünde Başkan Serkan Acar karşıladı. Belediye Başkan Yardımcıları Mehmedali Özkurt, Gökhan Karataş, Orhan Mahmut Çetiner ile Plan ve Proje Müdürü Ferhat Avcıoğlu’nun da hazır bulunduğu karşılama sonrasında başkanlık makamına geçildi. Rektör Budak, gerçekleştirdiği ziyarete istinaden Başkan Serkan Acar’a Ege Üniversitesi’nin tarihini konu alan kitap hediye etti.

“Aliağa’yı bir dünya şehri yapma noktasında hedeflerimiz var”

Başkan Serkan Acar, sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette liman ve sanayi kuruluşlarının varlığı nedeni ile Aliağa’nın ekonomik kalkınmışlık açısından İzmir’de birinci sırada, Türkiye’de ise ilk beş ilçe arasında olduğuna değindi. Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

“Aliağa ekonomik açıdan ilçeden öte birçok ilden fazla işlem hacmine sahip bir kent. Sanayi ve liman kenti olmasının yanına kültür, sanat, spor ve eğitimi de katarak Aliağa’yı bir dünya şehri yapma noktasında hedeflerimiz var. Ege Üniversitesi sadece İzmir’in değil Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yer alıyor. Ege Üniversitesi’nin büyük bir ikametinin Aliağa’da olmasını arzu ediyoruz. Aliağa Belediyesi olarak da üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. Bu noktada elimizi değil vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Başkan Serkan Acar’dan bilgilendirme sunumu

Başkan Serkan Acar, sohbet sonrasında Prof.Dr. Necdet Budak’a Çaltılıdere bölgesinde üniversite kampüsünün yapılabileceği alanlar, bölge planları ve bölgenin şuan ki durumuyla ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Aliağa’da çeşitli devlet kurumları ve belediye eliyle gerçekleştirilen, gerçekleştirilmesi planlanan alt ve üst yapı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen sunumun ardından Prof.Dr. Necdet Budak ve Başkan Serkan Acar, beraberindeki heyetle birlikte üniversite kampüsü ve üniversiteye hizmet edebilecek teknik ve alt yapı alanlarını gezerek yerinde gördü.

“Ege Üniversitesi olarak Aliağa’ya daha fazla yatırım yapmak istiyoruz”

Aliağa’nın sadece İzmir’de değil Türkiye’de özel bir ilçe olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, arazi gezisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aliağa, Özellikle ekonomi anlamında sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ekonominin birçok parametresini kendi bünyesinde barındıran üst düzey bir ilçemiz. Burada Ege Üniversitesi olarak zaten bir meslek yüksekokulumuz var. Sanayicilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyenin, üniversitenin buraya çok daha güçlü bir şekilde destek vermesi, üniversitenin adeta buraya tam anlamıyla gelmesi yönünde talepleri var. Ege Üniversitesi de büyük bir üniversite. Tarihi anlamda üçüncü büyük üniversiteyiz. Biz Ege Üniversite olarak Aliağa’ya daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Bunun için de iş birliği içerisinde Aliağa’yı, Çandarlı limanına, Bergama’ya kadar bu bölgedeki bölgesel kalkınma başta olmak üzere ülke ekonomisine bilgimizle, akademik kadromuzla daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye kendi içerimizde akademik olarak değerlendireceğiz. Aliağa Belediyesi’nin de üniversite ile ilgili önerileri var. Talep ettiği okullar var. Bu okulların bünyemizde olanları var, olmayanları var. Bütün bunları da kendi içerimizde değerlendireceğiz. YÖK ve hükümetimizle iş birliği içerisinde Aliağa’nın ekonomik anlamda bir adım kalkınması için ülke ve bölge ekonomisine daha fazla katkıda bulunması için iş birliği içerisinde çalışacağız.”