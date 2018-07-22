Aliağa’ya yapılan ‘Atatürk Heykeli’ takdir topluyor

Aliağa ilçesindeki İstiklal Caddesi’nin modern bir yapıya kavuşması için çalışma yapan Aliağa Belediyesi’nin, Ekmekçi Meydanı’na koyduğu Atatürk Heykeli vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün uzun yıllardan sonra yeni heykelinin dikilmesi ilçe olusundan bugune kent merkezine dikilen ikinci Atatürk heykeli olmasi ünvanını almış oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından sevinç ve gurur ile karşılanarak sosyal medyada heykelin resimleri paylaşıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından ilçenin bazı kavşaklarında ay-yıldızlı figürlerin konmasının yanı sıra, Zeybek oynayan Atatürk’ün heykelinin konması kente yaşayan bazı vatandaşlar tarafından, Atatürk’e hakaret edenlere ve Atatürk heykellerini kaldırmak isteyenlere en güzel cevaplardan birinin verildiğini ifade etti.

Özellikle son zamanlarda yapılan sözlü saldırıları bir kere daha kınadığını ifade eden Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi Başkanı Erol Ertürk ise, “Çok güzel bir heykel ve enstantane. Atamıza da yakışan bir görüntü .Yeri de güzel seçilmiş. Resmi törenle açılış olduğunda dernek olarak orada bulunacağız. Bir de bu heykeli hangi sanatçı yaptıysa o sanatçının da adını küçükte olsa konmasını düşünüyorum “dedi.

Ayrıca Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Erol Ertürk bu meydanın isminin Mustafa Ekmekçi Meydanı olduğu için buraya Mustafa Ekmekçi Meydanı tabelasının da konmasını istediğini belirtti.