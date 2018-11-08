Aliağa'ya yeni eğitim üssü

Dr. Necdet Budak, yaklaşık 6 aylık girişimleri sonucu, bedel ödemeden EÜ'ye kazandırdığı Aliağa ilçesindeki toplam yaklaşık bin 200 dönümlük arazinin Türkiye, bölge ve üniversiteye en yararlı olacak şekilde dizayn edilmesi için kolları sıvadı. Petrokimya ve demir çelik sektörünün dev yatırımlar yaptığı bölgede EÜ olarak eğitim atağına geçeceklerini söyleyen Rektör Budak, “Sanayicilerimiz ve akademisyenlerimizin fikirlerini alıp devletimizle işbirliği içinde Aliağa'yı, bölgedeki önemli yatırımlara kalifiye eleman sağlamak için eğitim üssü haline getirmek istiyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 6 aylık girişimlerin ardından EÜ'ye bedelsiz olarak kazandırdığı yaklaşık bin 200 dönümlük arazinin Türkiye'ye, bölgede dev yatırımlar yapan sanayicilere ve eğitim camiasına en yararlı şekilde dizayn edebilmek için kolları sıvadı. Daha önce kentteki organize sanayi bölgelerini, odaları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşlarını ziyaret eden Rektör Budak bu kez de akademisyenlerle demir çelik sektörünün öncü isimleriyle bir araya geldi. Rektör Budak; Özcan Demir Çelik A.Ş., Çebitaş Demir Çelik Endüstri A.Ş., Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İzmir Demir Çelik A.Ş.'yi tek tek ziyaret etti.

“Sanayinin temel ihtiyacı AR-GE ve ara eleman”

Dünyada acımasız bir rekabetin olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, “Türkiye'yi bu rekabette öne geçirecek en önemli etkenlerden biri eğitim. Elbette çok çalışacağız ancak AR-GE'de öncü olamazsanız, katma değeri yüksek ürünleri piyasaya sunamazsanız, bu rekabette geriye düşmeniz kaçınılmazdır. İşte burada devreye bilim insanları giriyor. Gerek AR-GE gerek yeni patentlerle diğer alanlarda olduğu gibi sanayiyi destekliyoruz. Bu çalışmaların artması için de üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Uzun zamandır sanayicilerle görüşüyoruz burada karşılaştığımız temel ihtiyaç AR-GE ve ara eleman. Üniversitemizdeki meslek yüksekokullarıyla ara eleman açığını gidermek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Ayrıca teknopark ve fakültelerimizde de Ar-Ge faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.

“Araziyi tarihin akışına ve geleceğe en uygun biçimde dizayn etmeliyiz”

Aliağa'da Ege Üniversitesine kazandırdıkları araziyi tarihin akışına göre değişen bilim ve teknolojiye, hatta gelecek teknolojisine en uygun şekilde dizayn etmek istediklerini söyleyen Rektör Budak, bu çalışmaları yaparken sanayicilerin ve akademisyenlerin de fikirlerinin önemli olduğunu belirtti. Dev yatırımlara ev sahipliği yapan Aliağa'nın eğitim anlamında daha üst düzeye gelmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Budak, “Biz bölgeye eğitim anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız ve bu yöndeki çalışmalarımızı da başlattık. Önceliğimiz araziydi, bedelsiz olarak aldığımız araziyi ülkemize en yararlı olacak şekilde düzenlemek istiyoruz. Gerek yeni bölüm ve fakülteler açarak gerekse mevcuttaki meslek yüksekokulu ve bölümlerimizi güçlendirerek bölgenin tüm ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve akademik kadromuz var. Sanayicilerimiz ve akademisyenlerimizin fikirlerini alıp devletimizle işbirliği içinde Aliağa'yı, bölgedeki önemli yatırımlara kalifiye eleman sağlamak için eğitim üssü haline getirmek istiyoruz. Ziyaretlerimizi gelecek günlerde de sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.