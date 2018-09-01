Aliğa’da Tiyatro Günleri "Hıdırellez Zamanı" ile final yaptı

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bir ay süren Aliağa’da Tiyatro Günleri, "Hıdrellez Zamanı" adlı oyun ile son buldu. Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirci ile buluşan oyun Aliağalılardan yoğun ilgi gördü. İki perde halinde sahnelenen oyun izleyicisine keyifli saatler yaşatırken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da oyunu tiyatro severler ile birlikte izledi.

"Tiyatro Seyir Aliağa" tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Gülder Pınar yaptı. Oyunda; Ceylan Pınar Uzun, Serkan Ergün, Emel Özkaya Kızıldemir, İsmail Uzun, Emine Aslantürk Kılıç, Cihan Baydur, Batuhan Karhatlı, Tuncay Çelik, Hilal Sadıkoğlu Çelik, Kamuran Çömlek, Meltem Özer, Canan Günler, Aybike Yılmaz, Gülçin Derviş, Cemal Açıkgöz, Timur Şimşek, Mehmet Yazar, Burak Kılıç, Alican Ergün, Arzu Akgün ve Nuray Bülbül rol aldı. Aliağalı tiyatrocularının sahne aldığı oyunda oyuncuların üstün performansı izleyenlerden sık sık alkış aldı.

Oyun sonun sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oyuncuları tebrik ederek Tiyatro Seyir Aliağa’nın Genel Sanat Yönetmeni İsmail Uzun ve Yönetmen Gülder Pınar’a Aliağa’da Tiyatro Günleri’ne katılımlarından dolayı hediye takdim etti.

Serkan Acar: "Aliağamızı çok daha iyi yerlerde göreceğiz"

Aliağa’da kültürü, sanatı, sporu ve eğitimi aynı anda kalkındırmak zorunda olduklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Aliağa önemli bir sanayi ve liman kenti. Ancak, dünyanın hiçbir şehri sanayi ya da liman şehri olarak anılmaz. Aliağamızda kültürü, sanatı, sporu ve eğitimi aynı anda kalkındırmak zorundayız. Bunu da hep birlikte yapmalıyız. Birgün kültür ve sanat şehri olarak anılırsak işte o zaman Aliağamızı dünya şehri yapmış oluruz. Emin olunuz ki bunu başaracak gücümüz de var. Bunu başarabilmek için yapmamız gerek üç şey var. Birincisi al bayrağımızın gölgesinde bir ve diri olmak. İkincisi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği bir hedef var. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. O hedefte ve onun gösterdiği yolda yürümek. Üçüncüsü ise çok çalışmak. Bunu hep birlikte başaracağız ve Aliağamızı çok daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

Tiyatro Seyir Aliağa Genel Sanat Yönetmeni İsmail Uzun ise oyun sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim için çok güzel bir akşam oldu. Seyircinin katılımı da bizleri çok mutlu etti. Hıdrellez Zamanı isimli oyunumuzu daha önce de sahnelemiştik. Hepsini de kapalı gişe oynamıştık. Amacımız Aliağa’da sanatı olabildiğince üst noktalara taşımak. Aliağa’nın buna gerçekten ihtiyacı var. Sanat konusunda tiyatroların daha fazla olmasına ihtiyaç var. Bu konuda doğru işi yapmak çok çok önemli. Kaliteli seyirciyi yetiştirmemiz lazım. Bunun olması için de iyi ve kaliteli oyunların çıkması gerekiyor. Bu konuda Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu sene tiyatro festivali kapsamında Aliağa’ya çok güzel tiyatro oyunları geldi. Finali de bizimle yapması bizim açımızdan farklı bir duygu oldu."