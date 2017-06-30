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30 Haziran 2017 17:58

Aliğa’da Zeytinli Park güllerle donatıldı

İzmir’de, belediye tarafından dikilen çiçekler kentte rengarenk bir görüntü oluşturdu.

Aliğa’da Zeytinli Park güllerle donatıldı

30 Haziran 2017 17:58


Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çevre düzenlemeleri kapsamında, Aliağa’nın en büyük ortak yaşam alanlarından olan Zeytinli Park, peyzaj gülleriyle donatıldı. Belediye ekiplerinin özenle yaptığı çalışmalar doğrultusunda 10 bin adet gül fidanı toprakla buluşturuldu. Dikilen kırmızı, beyaz ve pembe güller, Zeytinli Park’a hem canlılık kazandırdı hem de ayrı bir güzellik kattı. Park içerisinde renk cümbüşü oluşturan güller, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, Zeytinli Park’ta kent estetiği açısından önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek şunları söyledi:


“Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak polyanna ve meyland türünde 10 bin gül fidesini Zeytinli Park’a ektik. Bu güller boylandıkları zaman hem görünümleriyle dikkat çekecek, hem de çevreye yaydıkları mis kokular ile vatandaşlarımıza huzur verecek. İnanıyorum ki çevreyi yeşille, bitkiyle, çiçekle güzelleştirmek vatandaşımızı mutlu edecek. Daha yeşil ve çiçek gibi bir Aliağa için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”




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