Alışveriş deneyiminde yepyeni deneyim: “İste Gelsin”

‘Forum Bornova İste Gelsin’ hizmetiyle, bebek yatağından tekerlekli sandalyeye, günlük gazetelerden ayın kitabına, mobil şarj cihazından portatif mama sandalyesine kadar pek çok ihtiyaç, sahibinin ayağına gidiyor.

Forum Bornova, ‘Forum Bornova İste Gelsin’ hizmetiyle ziyaretçilerinin ihtiyaç duyabileceği pek çok konuda, anında destek sağlıyor. Forum Bornova’da yaşanan benzersiz deneyime yepyeni bir sayfa açan bu hizmet, ziyaretçilerin bebek yatağı, bebek ve çocuk arabası, portatif mama sandalyesi, tekerlekli sandalye, araba akü şarjı, scooter, çocuk bisikleti, bebek bezi, mobil şarj cihazı gibi ihtiyaçlarını anında alışveriş merkezi içinde bulundukları yere gönderiyor. Ayrıca ayın kitabı, pek çok popüler dergi ve günlük gazeteleri de ‘Forum Bornova İste Gelsin’ ile temin etmek mümkün.

Forum Bornova ziyaretçileri, bu hizmetten faydalanmak için whatsapp istek hattını, 0232 396 00 38 numaralı danışma hattını ya da alışveriş merkezi içinde bulunan acil destek hatlarını kullanabiliyor.

Forum Bornova ziyaretçilerinin ayağına götürdüğü hizmetlerin yanı sıra ziyaretçilerinin alışveriş deneyimini benzersiz kılan pek çok ayrıcalık sunuyor. Forum Express hizmeti, ziyaretçilerin aradığı beden ya da rengini bulamadığı ürünleri, İzmir’de markanın ürüne sahip olan bir başka mağazasından motorlu kuryesiyle yalnızca 45 dakika içinde tedarik ediyor.

Forum Bornova mağazalarından alışveriş yapan ziyaretçiler, ForumBox uygulamasını akıllı telefonlarına indiriyor ve alışverişlerini uygulamaya kaydediyor. Forum Bornova’da yer alan ForumBox masasına gelerek sisteme girdikleri alışveriş belgesini aktif hale getiren ziyaretçiler, puanlarına karşılık gelen hediyeyi anında masadan temin edebiliyor. Kart taşıma derdi olmadan akıllı telefonlar ile kolaylıkla ulaşılabilen ForumBox uygulaması, Forum Bornova mağazalarından yapılan alışverişlere yüzde 2 ile yüzde 10 arasında puan kazandırıyor. Ziyaretçiler, uygulama içindeki anketi doldurarak veya Forum Bornova’da check-in yaparak da puanlara puan katma fırsatı yakalıyor.

Forum Bornova’nın “Müşteri Hizmetleri” kategorisinde Altın Ödüllü hizmeti Mavi’nin Yeri, alışveriş merkezine gelen ziyaretçilerin minik dostlarını gönül rahatlığıyla emanet edecekleri özel bir alan sunuyor.

Forum Bornova ziyaretçileri herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyduklarında, aradıkları mağazayı bulamadıklarında ya da alışveriş merkezine dair merak ettikleri herhangi bir sorunun yanıtını alabilmek için, Forum Bornova’nın beş noktasına yerleştirilmiş ve tek bir tuşla çalışan cihaz sayesinde Acil Destek Hattı ekibiyle bağlantıya geçebiliyor.

Forum Bornova’da bulunan engelli otoparklarındaki otomatik bariyer sistemi, engelli misafirlerin gerekli evrakla bir kere sisteme kaydolmasının ardından aktif oluyor. Sonraki ziyaretlerinde kayıt sırasında verdikleri telefon numarasından bariyer üzerindeki numarayı arayan ziyaretçiler, Otomatik Bariyerli Engelli Aracı Park Alanından kolayca faydalanabiliyor.

Tüm bu hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz mobil cihaz şarj ünitesi, engelli aracı şarj ünitesi, ayakkabı cila makinesi, emanet dolapları ve WhatsApp İletişim Hattı’yla Forum Bornova, alışveriş deneyimine bambaşka bir keyif katmaya devam ediyor.