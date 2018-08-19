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19 Ağustos 2018 18:24

Allah’a emanet kavşakta çocuklar ölümden döndü

İzmir’in Tire ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bahçe duvarını yıkarak çocukların oynadığı apartman bahçesine girdi.

Allah’a emanet kavşakta çocuklar ölümden döndü

19 Ağustos 2018 18:24

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tire’de ’belalı kavşak’ olarak bilinen Mehmet Güvensay Caddesi, Ayasofya Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Esra T. yönetimindeki 35 YES 87 plakalı otomobil, viraja geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp bahçe duvarını yıkarak bir apartmanın bahçesine girdi. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, araç sürücüsü Esra T.’yi kontrol amaçlı ilk müdahalesini yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, uzun süre şok yaşadı.



Mahalleli isyan etti, tansiyon yükseldi


Yıllardır bahçelerine araç girdiğini belirten mahalle sakinleri ise isyan etti. Bahçede çocukların oynadığı saatte büyük bir gürültü duyduklarını dile getiren apartman sakinleri, "Yıllardır bu kavşakta bir düzenleme yapılmadı.Sayısız araç duvarı yıkarak bahçemize girdi.Bu kavşakta düzenleme yapılması için illa birimizin ölmesi mi gerekiyor. Bu kavşakta geçen yıl ölümlü kaza oldu.Buradan yetkililere sesleniyoruz Lütfen sesimize kulak verin çocuklarımızı bahçeye de mi çıkarmayalım" diyerek kavşağa çözüm bulmasını istedi.




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