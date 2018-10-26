Allianz Türkiye Kampüs'e ‘Bir İz' heykeli

Türkiye'nin önde gelen yeni nesil sanatçılarından Evren Erol'un Allianz Türkiye'nin operasyon merkezi Allianz Kampüs'e özel olarak tasarladığı “Bir İz” heykeli törenle açıldı.

Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui'nin ev sahipliğinde İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleştirilen törene Evren Erol'un yanı sıra Allianz Kampüs çalışanları da katıldı. Heykel üzerinde çalışanların toplamda 800 parmak izi yer alıyor. Allianz'daki görevine Ocak 2019'dan itibaren Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olarak devam edecek olan Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, törende yaptığı konuşmada, “Ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin temelinde finansal yatırımlar kadar sosyal ve kültürel yatırımlar da yer almalı. Allianz Kampüs yatırımımızı hayata geçirirken kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz vizyonu da temellerine katmıştık; Allianz Kampüs yeni nesil sigortacılığın merkezi olacak ama aynı zamanda güncel sanata da ev sahipliği yapacak demiştik. Bu sözümüzü takiben Allianz Kampüs'ün henüz kuruluş aşamasında fiziksel koşulları kadar ruhumuzu da besleyecek eserleri İzmir'e kazandırmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

İzmir yatırım kararlarını 9 Eylül 2016'da İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde duyurduklarını hatırlatan Coqui, “Eserimizin açılışını da Cumhuriyetimizin 95. yaş günü öncesinde yapıyoruz. Atatürk'ün bizlere armağanı bu muazzam Cumhuriyet'e çağdaş sanatla, pırıl pırıl yatırımlarla hep beraber güzel izler bırakabilmek, her zaman bir olabilmek dileklerimle” diye konuştu.

Çalışanların parmak iziyle özel olarak tasarladı

Allianz Tower'da sergilenen “İkna” ile Allianz Kampüs'te sergilenen ve iki çalışmadan oluşan “Aklın Yarattıkları” isimli eserlerinin yanı sıra Allianz Tower'a özel olarak tasarladığı “Uçarı Düşler” ve “Bir İz” ile ön plana çıkan sanatçı Evren Erol, “Bir İz” heykeli için, “Allianz kelimesinin Türkçe kelime anlamları olan ittifak, birleşme, anlaşma, bağlaşma gibi tanımlarının yanı sıra Allianz Türkiye'nin 'Bir olmak içimizde var' söyleminden izler taşıyor” dedi. Erol şunları söyledi:

“Polyester üzerine oto boyasıyla üretilen 2 metre çapındaki 'Bir İz', el, parmak izi, spiral ve dairesel biçimlerin soyut anlatımıyla şekil alıyor. Seçilen biçimler Sigmund Freud, Erich Fromm gibi psikanalistlerin araştırmaları sonucu literatüre giren geometrik biçimlerin bireylerin karakter analizlerinde tanımlanan imgelerle destekleniyor. Heykelin daire şekli, sonsuzluğu, bütünlüğü, birliği ve korumayı paralel çizgiler, soğukkanlı ve acil durumlarda hemen harekete geçmeyi başaran, ne istediklerini çok iyi bilen kişileri simgeliyor. Heykeldeki diagonal çizgiler lider olma eğiliminde olan kişileri simgelerken, tasarlanan biçimin ortasında yer alan boşluktaki formlarla dairesel biçimin dışına hareketle oluşturulan el formu, içerideki enerjiyi dışarı aktarmayı simgeliyor. Oluşturulan form, Allianz'ın dışavurumcu şirket anlayışını temsil ediyor. Heykeli, balığın pulları gibi ritmik olarak saran 'parmak izleri' balık morfolojisinde olduğu gibi bir zırh imgesi oluşturuyor.”

1 milyon liralık sanat koleksiyonu

Allianz Türkiye'nin 2015 yılından bu yana oluşturduğu güncel sanat koleksiyonu, İstanbul'daki genel müdürlük binası Allianz Tower'da ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'te sergileniyor. 1 milyon liralık yatırımla oluşturulan güncel sanat koleksiyonu, Türkiye'nin 15 önemli sanatçısının 40 eserini ofis alanlarında çalışanların beğenisine sunuyor. Allianz Tower'da Ahmet Sarı, Ali Alışır, Aydın Büyüktaş, Çağatay Odabaş, Ekrem Yalçındağ, Evren Erol, Mehmet Ali Uysal, Mehtap Baydu, Mithat Şen, Nejat Sati, Özgür Demirci, Server Demirtaş, ve Utku Dervent'e ait 28 çalışma bulunuyor. Allianz Kampüs'te ise Ali Alışır, Çağatay Odabaş, Evren Erol, Mehmet Gün, Serhat Kiraz, Utku Dervent'in 11 çalışmasına yer veriliyor.

Allianz Türkiye, güncel sanat koleksiyonunun yanı sıra, Fausto Zonaro'nun ünlü “Tulumbacılar” tablosunu da 2019'da Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde açılacak olan “Allianz Teknik'' Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde sergileyecek.