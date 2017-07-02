Alman gazetesini hacklediler

gazete.taz.de” sitesini hackleyerek bir mesaj yayınladı.

Alman haber sitesi “www.gazete.taz.de” sayfasına Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini koyan Akıncılar, resmin altında Türkçe ve İngilizce olarak “Aşağılık Nazi kalıntıları, Siz ki sömürge ve soykırımın mucitlerisiniz. Erdoğan’a diktatör demek haddinize mi? Diktatör görmek isteyen dönüp kendi kanlı tarihine baksın. Orada göreceğiniz yüz eli kanlı diktatörleriniz olacaktır. Biz Osmanlı’yız, Biz Türkiye’yiz, Biz Akıncılar’ız” yazdı.

Grup adına yapılan açıklamada, “Bir süredir Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yayınlar yapan, yalan ve kışkırtıcı haberler ile kamuoyu oluşturmaya çalışan Alman gazetesine gereken cevabı verdik. Daha öncede defalarca yaptığımız gibi misyonumuz gereği milli ve manevi değerlerimize alenen saldırı yapan tüm ülke ve siteler hedefimizdedir. Her zaman gereğini yaptık ve yapacağız. Biz var oldukça onlar birer birer yok olacaklar” denildi.

Akıncılar tarafından hacklenen Alman gazetesinin uzun bir süredir Türkiye aleyhinde propaganda yaptığı ifade edilirken, son olarak Scholl2017 isimli bir Alman grup, İstanbul gezi parkında bir otel odasının penceresinden caddeye doğru atılan ve içeriğinde Erdoğan’ı diktatörlükle suçlayıp PKK terör örgütü mensubu militanları sözde “barış savaşçıları” ilan ederek, hükümetin terörle mücadelesini sonlandırmasını isteyip halkı da AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ayaklanmaya çağırmışlardı. Alman gazete bu korsan bildiriyi haberleştirmiş ve Türk halkını sokaklara davet etmişti. Söz konusu bildirinin son bölümlerinde “Diktatöre ölüm!” çağrısı yapılarak “Bu bildiri Bavyera Eyaleti ve Alman Federal hükümetinin maddi desteğiyle finanse edilmiştir” denilmişti.