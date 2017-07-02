Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 14:41

Alman gazetesini hacklediler

Kendilerini “Akıncılar” olarak adlandıran Türk hackerlar uzun bir süredir Türkiye aleyhine yayın yapan Alman gazetesi “www.

Alman gazetesini hacklediler

02 Temmuz 2017 14:41

gazete.taz.de” sitesini hackleyerek bir mesaj yayınladı.


Alman haber sitesi “www.gazete.taz.de” sayfasına Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini koyan Akıncılar, resmin altında Türkçe ve İngilizce olarak “Aşağılık Nazi kalıntıları, Siz ki sömürge ve soykırımın mucitlerisiniz. Erdoğan’a diktatör demek haddinize mi? Diktatör görmek isteyen dönüp kendi kanlı tarihine baksın. Orada göreceğiniz yüz eli kanlı diktatörleriniz olacaktır. Biz Osmanlı’yız, Biz Türkiye’yiz, Biz Akıncılar’ız” yazdı.


Grup adına yapılan açıklamada, “Bir süredir Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yayınlar yapan, yalan ve kışkırtıcı haberler ile kamuoyu oluşturmaya çalışan Alman gazetesine gereken cevabı verdik. Daha öncede defalarca yaptığımız gibi misyonumuz gereği milli ve manevi değerlerimize alenen saldırı yapan tüm ülke ve siteler hedefimizdedir. Her zaman gereğini yaptık ve yapacağız. Biz var oldukça onlar birer birer yok olacaklar” denildi.


Akıncılar tarafından hacklenen Alman gazetesinin uzun bir süredir Türkiye aleyhinde propaganda yaptığı ifade edilirken, son olarak Scholl2017 isimli bir Alman grup, İstanbul gezi parkında bir otel odasının penceresinden caddeye doğru atılan ve içeriğinde Erdoğan’ı diktatörlükle suçlayıp PKK terör örgütü mensubu militanları sözde “barış savaşçıları” ilan ederek, hükümetin terörle mücadelesini sonlandırmasını isteyip halkı da AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ayaklanmaya çağırmışlardı. Alman gazete bu korsan bildiriyi haberleştirmiş ve Türk halkını sokaklara davet etmişti. Söz konusu bildirinin son bölümlerinde “Diktatöre ölüm!” çağrısı yapılarak “Bu bildiri Bavyera Eyaleti ve Alman Federal hükümetinin maddi desteğiyle finanse edilmiştir” denilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!