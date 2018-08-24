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24 Ağustos 2018 10:26

Alman tiyatrolarının tasarımları izmir’e emanet

Almanya’daki tiyatro sahnelerinde masallardan yola çıkarak sahnelenen oyunların kostüm ve sahne tasarımları, İzmir Ekonomili modacılar tarafından yapılıyor.

Alman tiyatrolarının tasarımları izmir’e emanet

24 Ağustos 2018 10:26


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu, kostüm ve sahne tasarımlarıyla Alman tiyatro yaşamında Türk modacıların izlerini yansıtıyor.


Almanya’daki Theater Spiellust Grubu’nun sahnelediği Alis Harikalar Diyarı masalını Michelstadt kentindeki açık hava tiyatrosunda prömiyerini yapmasının ardından Fröhlich ve İncesu, Caberet ve Kral Übü oyunlarının da kostüm ve sahne tasarımlarını hazırlıyor. İzmir’den Almanya’ya uzanan tasarım yolculuğunda sahnelerde İzmir Ekonomili tasarımcıların eserleri yer alıyor.


İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, Alman sanatçıların Türkiye’ye birkaç kez konuk olduğunu ve burada yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirterek, 4 farklı tiyatro oyunu için sahne ve kostüm tasarımı yaptıklarını söyledi. Alis Harikalar Diyarı masalının tiyatro oyununun prömiyerinin yapıldığını ifade eden Fröhlich, “Türkiye’nin tasarım alanında uluslararası başarısı eğitimle birlikte ileriye gidiyor. Uluslararası ürünler ortaya çıkıyor. Tekstil ürünlerinin kalitesi de dikkat çekiyor. İlk olarak Grimm Kardeşler’in hayatından uyarlanan “Grimm ve Gretel” oyunu için çalıştık. Alis Harikalar Diyarı’nı da yeni tamamladık. Şimdi 1920’lerin özgürlük ve eğlence biçimini anlatan Cabaret, zorbalığı, canavarlığı anlatan Kral Übü oyunlarının kostüm ve sahne tasarımlarını yapacağız. Oyunların Şubat 2019 tarihinde prömiyerleri gerçekleştirilecek” dedi.




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