Almanlar İzmir’den vazgeçemiyor

İzmir’i en çok ziyaret edenler ise tıpkı geçen senelerdeki olduğu gibi Almanlar oldu.

İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan ilk 5 aylık sonuçlarla beraber turist sayısındaki artış yüzleri güldürdü. Yılın ilk yarısında İzmir’e hava yolu ve deniz yolunu kullanarak 75 bin 264 turist gelirken, bu rakam son üç yılın en yüksek rakamı oldu. 2016 yılında yılın ilk yarısında İzmir’i 66 bin 15 turist ziyaret ederken, 2017 yılında ise bu sayı 57 bin 378’e kadar gerilemişti.

Hava yolu kullananların sayısında artış var

İzmir, son 3 yılın en fazla turistin ziyaret ettiği dönemi yaşarken, şehre gelen turistler ağırlıklı olarak hava yolunu tercih etti. Hava yoluyla ulaşımında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31.70 artış görüldü. Deniz yoluyla şehre gelen sayısında da yüzde 25.89’luk artış yaşandığı açıklandı. İzmir’i ziyaret eden turistlerin yüzde 91’i hava yolunu tercih ederken, yüzde 9’u deniz yolunu tercih etti.

Almanlar, İzmir’den vazgeçemedi

Yılın ilk yarısında İzmir’i en fazla ziyaret edenler tıpkı geçen senelerde olduğu gibi Alman vatandaşları oldu. Ocak-Mayıs ayları arasında 76 bin 415 Alman, İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yılın ilk ayları göz önüne alındığında 2016 yılında 73 bin 708, geçen yıl ise 61 bin 974 Alman vatandaşı İzmir’e gelerek listenin ilk sırasında kendilerine yer bulmuşlardı.

Alman turistlerin ardından listenin ikinci basamağında ise 20 bin 992 turiste Hollanda yer aldı. Hollanda’yı ise 17 bin 28 kişiyle İngiliz turistler takip etti.