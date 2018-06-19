, yumurtalık kanseri nedeniyle acil olarak götürüldüğü hastane, “İki hafta sonra ameliyata alabiliriz” yanıtını alınca vatanı Türkiye’ye koştu. İzmir’de 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuşan kadın hasta, “Ata’mızın beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım” dedi.

Almanya’da eşi Mustafa A., ile yaşayan Gül A., bir ay önce karın ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acil serviste 5 saat bekledikten sonra, ‘Mide sıkıntısı nedeniyle işlem yapılacak’ açıklaması üzerine, hastalığın mideden kaynaklanmadığını ifade ederek, hastaneden çıktılar. Daha sonra aile hekimine başvuran çift, başka bir hastaneye yönlendirildi. Doktorlar, yumurtalık kanseri nedeniyle acil ameliyat olması gereken Gül A.’ye, “Sizi iki hafta sonra ameliyata alabiliriz” dedi. Bu sırada Mustafa A., durumun acil olması nedeniyle hemen Türkiye’deki tanıdıklarıyla irtibata geçti.

İzmir’deki Özel Medifema Hastanesi’nde ameliyat olma kararı veren çift, ilk uçakla vatanlarına uçtu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Yetimalar ve Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hidayet Çatal tarafından gerçekleştirilen operasyon 8 saat sürdü. Ameliyat sırasında hastanın yumurtalıklarında kanser gelişimi tespit edilerek, gerekli müdahaleler yapıldı.

Eşinin ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Mustafa A., “Almanya’da yaşıyoruz. Eşim yurt dışında rahatsızlandı. Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş. Çok doğru söylemiş. Bu gerçeği burada gördük. Almanya’da ilk olarak hastanenin acil servisine gittik. 5-6 saat beklettiler. Mideye hortumla bakacaklarını söylediler. Daha sonra aile hekimine gittik. O da bizi hastaneye sevk ettik. Hastane böyle acil bir ameliyata iki hafta sonra gün verdiler. Rahimdeki kistler patlamıştı. Çok üzüldüm. Eşimin bir an önce ameliyat olması gerekirken, iki hafta sonrasına ameliyat günü vermeleri bizi üzdü. Burada doktorlarımız bizi sağlığımıza kavuşturdu” dedi.

Oldukça tehlikeli bir hastalık tedavi edildi

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Yetimalar, “Yumurtalık kanseri ameliyatı geçirdi. Ameliyat öncesi anlaşılması mümkün olmadığı için hızlı patoloji ile ameliyat sırasında kötü huylu hücreler olduğu tespit edildi. Ameliyat öncesi her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Kompleks ve uzun süreli bir cerrahi operasyon yaptık. Hastada içeride hiçbir şey bırakılmadı. Oldukça tehlikeli olan hastalık tedavi edilir hale geldi. Hanımefendinin kemoterapinin ardından sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.