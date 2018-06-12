ALOSBİ ailesi, son olarak Swissotel Büyük Efes İzmir’de yapılan iftar yemeği ve bilgilendirme toplantısında bir araya gelerek “Birlikte büyümeye devam” mesajı verdi.

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, ALOSBİ Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Nemrut Küçük Sanayi Sitesi (NKSS) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aracı, ALOSBİ Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyeleriyle NKSS Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölge sanayicilerinin yer aldığı yemekte konuşan Haluk Tezcan, “Bölgemizde bugüne kadar yürüttüğümüz tüm projelerimizde sanayicilerimizin elde edeceği faydayı birinci planda tuttuk. Sizler de bizlerden desteklerinizi esirgemediniz. ALOSBİ, sanayicisinden aldığı güçle büyümesini sürdürecek” diye konuştu.

Dünyaya örnek olmaya aday

ALOSBİ Yönetim Kurulu olarak göreve 3 yıl önce geldiklerini ve o günden bugüne çok hızlı yol aldıklarını vurgulayan Tezcan bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve şu an gerçekleşmekte olan projelerden bahsederken, “Yönetim Kurulumuzun üstün gayretleriyle kısa sürede çok ciddi mesafe kaydettik. Bugün artık önünü görebilen, dünyanın sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olmaya aday bir bölge olmanın gururunu taşıyoruz. Bunların hepsini sanayicilerimizin de destekleriyle başardık. ALOSBİ’de hepiniz birer yıldızsınız. Her bir firmamız kendi başına dünya markası” dedi.

5 milyon metrekarelik büyüme hamlesi

Bölgeye ilginin her geçen gün yükseldiğini de vurgulayan Tezcan, “Parsel satışlarının 1997 yılında başladığı ve toplam 10 milyon metrekarenin 4,8 milyonu sanayi parseli olan bölgemizde, 2015 Mart ayına kadar 2 milyon metrekare civarında satış gerçekleşmişti. Biz, son 3 yılda 1 milyon metrekarenin üzerinde parsel satışı gerçekleştirdik. Bu da bölgemizin ne kadar değer kazandığını gösteriyor. Biz geldiğimizde 16 firmamız vardı. Şu anda 58 tane çalışan firmamız var. 23 tane de yapım aşamasında olan firmamız var. Parsellerimizin 3’te 2’si satılmış durumda. Görünen o ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölgedeki bütün parseller aşağı yukarı dolmuş olacak. Biz de bu öngörüyle bir karar aldık ve 5 milyon metrekarelik büyüme alanına müracaat etmek için harekete geçtik. Bölgemizde büyük parsellere çok büyük talep var. Bu 5 milyon metrekareye de acil ihtiyaç olduğu gözlemleniyor. Yeni alanda büyük parselleri yoğun bir şekilde oluşturarak bölgemize yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.