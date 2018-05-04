Yeşil alana ayırdığı metrekare bakımından Türkiye’nin en iddialı OSB’leri arasında yer alan ALOSBİ, ekonomiye katkı sağlarken ekolojik dengeyi korumaya da büyük özen gösteriyor.

Hem lojistik avantajları hem de dünya çapında eksiksiz altyapı hizmetleriyle İzmir’e yatırım yapmak isteyen sanayicilerin öncelikli tercihi olan ALOSBİ, çevreci bakış açısıyla da fark yaratıyor. Bölgenin kurulu olduğu 10 milyon metrekarelik alanın 3 milyon metrekaresinin yeşil alan olarak ayrıldığı ALOSBİ’de, bu alanda gerçekleştirilecek ağaçlandırma hizmetlerinin tamamlanması adına da çalışmalara hız verildi.

Şu anda bölgede 600 bin metrekarelik bir alanda ağaç dikim çalışması yaptıklarını belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bölgemizde halihazırda 200 bin metrekarelik alanda zeytin ağaçlarımız bulunuyor. Bu ağaçlarımızdan elde ettiğimiz zeytin ve zeytinyağını iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu alana ilaveten ilk etapta 600 bin metrekarelik bir alanın daha ağaçlandırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yıl sonuna kadar bölgemizdeki yeşil alanın 1 milyon metrekareye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu konuda tüm yatırımlarımızı tamamladığımızda 3 milyon metrekarelik yeşil alanla Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden biri olacağız” dedi.

Bütüncül çevreci yaklaşım

Bölge yönetimi olarak çevre duyarlılığını yalnızca yeşil alan olarak görmediklerini vurgulayan Tezcan, “Bu kapsamda bölgemizde enerji tedarikinden atık su bertarafına kadar çevreci bir anlayışla hareket ediyoruz. Şu an tüm bölgemize hizmet eden atık su arıtma tesisimiz ile atık sularımızı çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Tesisimizin kapasitesini genişletmek adına ayırmış olduğumuz alanda proje çalışmalarımıza şimdiden başladık; zira her zaman gelecek vizyonuyla, önümüzdeki 5 yılı planlayarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca enerji tedarikinde de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Bu bakış açısıyla bölgemizde 1 MW’lık Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ihalesini sonuçlandırdık. Yaklaşık 1 yıl sonra devreye alınacak olan türbin ile elektrik ihtiyacımızın bir kısmını karşılamayı planlıyoruz. İmkanlar dahilinde söz konusu türbinlerin sayısını zaman içinde arttırarak çevreci OSB unvanını hak eden adımlar atmayı sürdüreceğiz” sözleriyle ALOSBİ’nin çevreci yatırımlarının devam edeceğinin altını çizdi.

Suyun verimli kullanımının da birincil önceliklerinden olduğunu aktaran Tezcan, “Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde su kaynaklarının korunması, suyun sanayide etkin ve verimli şekilde kullanımı, atıksuların ileri arıtımı ve geri kullanımı ile yağmur sularının toplanarak ikincil su kaynağı olarak sanayiye sunulması konularında projeler geliştiriyoruz. Ayrıca bölgede oluşan tüm atıkların yönetimini önemsiyor, bu alanda sıfır atık hedefi ile bölgenin stratejik eylem planını geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.