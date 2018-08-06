Sanayicilere yönelik hizmet kalitesini artırırken sosyal projelere de büyük önem veren Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) yönetimi, eğitim alanındaki projelerine hız verdi. Eğitim faaliyetlerinin sanayiciler için en önemli ayaklarından biri olan teknoloji transfer ofisini kısa süre içerisinde bölgede hizmete açmaya hazırlanan ALOSBİ yönetimi, ilerleyen günlerde; kreş, ilkokul, ortaokul ve meslek lisesini de bölgeye kazandırarak eğitimin her alanında gençlerin yanında olacağını belirtti.

Öncelik olarak belirledikleri teknoloji transfer ofisinin kısa sürede bölgede faaliyet göstermeye başlayacağını belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Teknoloji transfer ofisi, sanayicilere de direkt olarak hizmet verdiği için önceliğimizi bu konuya verdik. Ege Üniversite işbirliği ile çalışmalarımızı tamamladık. Bölgemizde TTO kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak fakat eğitim seferberliğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Kreşten ilkokula, ortaokuldan liseye kadar tüm seviyelerde eğitim kurumlarını bölgemize kazandırarak hem çalışanlarımızın, hem çocuklarımızın, hem de sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sanayicilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi için de adım atacaklarını belirten Tezcan, "Bu alanda en büyük isteklerimizden biri bölgemize bir meslek lisesi kazandırmak. Özellikle bölgemizde üretim yapan firmalara hizmet edebilecek bölümleri bünyesinde barındıracak bu meslek lisesi, yalnızca ALOSBİ’deki firmalara değil, tüm İzmir’e nitelikli ara elemanlar yetiştirecek. Bu projemizle ilgili farklı alternatifleri değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayının ardından bu projemizde hızla ilerleyerek bölgemize meslek lisemizi kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz çalışanların çocuklarına hizmet edecek bir kreş, tüm Aliağa’ya hizmet edecek ilk ve orta okul, sanayicilere ara eleman yetiştirecek meslek lisesi ve teknoloji transfer ofisi ile ALOSBİ’yi aydınlık nesiller yetiştiren bir bölge haline getirmek” sözleriyle, bu alanda hayata geçirecekleri projelerin hız kesmeyeceğini belirtti.