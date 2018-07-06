Bölge olarak istihdam katkısını her geçen gün artıran ALOSBİ, kuzey yakasındaki ilçelerde de farklı iş kollarının gelişmesine katkı koymaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisi ihracata ve sanayi üretimine bağlı büyüme eğilimini sürdürürken, Aliağa ilçesi sanayi ve ihracat limanlarını bir araya getiren yapısıyla ülkenin en hızlı gelişen ilçeleri arasında yer alıyor. Aliağa’nın bu hızlı büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olarak ise, her geçen gün bir yenisi eklenen yatırımlarla büyümesini sürdüren ALOSBİ yer alıyor. Bünyesinde bulunan 66’nın üzerinde aktif üretim tesisinde 3 bin 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan ALOSBİ, inşaat halinde bulunan 23 üretim tesisinin tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacak. Bölgede yer alan tüm parsellerde üretim başladığında ise istihdam sayısı 50 bin kişinin üzerine çıkacak.

Bölge ekonomisine katkısı büyük

ALOSBİ’nin istihdama katkısının yalnızca bölge ile sınırlı kalmadığını belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bölgemizin faaliyete geçtiği günden itibaren Aliağa ekonomisinde büyüme üst düzey bir gelişme kaydetti. Bölgemizde artan istihdama bağlı ortaya çıkan konut ihtiyacı inşaat sektörüne can verirken, ALOSBİ’de faaliyet gösteren firmalara hizmet veren tedarikçiler, alt yükleniciler de ilçede istihdamın artışına katkı sağladı. Bölgemizdeki hareketliliğin olumlu etkisi yalnızca Aliağa ile de sınırlı kalmadı. İzmir’in kuzey yakasındaki birçok ilçeden vatandaşların istihdam edildiği bölgemiz, komşu ilçelerde de yeni iş kollarını ortaya çıkmasına aracı oldu. ALOSBİ’nin büyümeye devam etmesi, hiç şüphesiz ki bağlantılı sektörlerdeki büyümeyi tetiklemeye de devam edecektir” dedi.

Bölgenin avantajları artıyor

ALOSBİ’nin avantajlarının da günden güne arttığını belirten Tezcan, “Bölgemizde aktif olan İzmir’in en büyük limanlarının yanı sıra Çandarlı Limanı’nın da devreye girecek olması ve bölgemize otoban bağlantısının kısa süre içinde sağlanması için çalışmaların sona yaklaşması gibi gelişmeler, yeni yatırımcıların ilgisinin ALOSBİ üzerine odaklanmasını sağladı. Yine bölgemizi de içerisine alan bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, yatırımcılara sağladığımız avantajlarla farkımızı ortaya koyuyoruz. ALOSBİ olarak ekonomiye katkımız artarak sürecek” diye konuştu.