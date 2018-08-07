Alpay Özalan, altyapısından yetiştiği Altay’ı ziyaret etti

Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Altay, hafta sonu oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İzmir ekibinin altyapısından yetişen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da antrenmanı takip etti. Özalan, yeni sezon öncesinde oyuncular ve teknik heyete başarı diledi.

Spor Toto 1. Lig’in başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarına devam eden Altay, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ı ağırladı. Futbol hayatına başladığı Altay antrenmanını ziyaret eden Özalan, teknik heyet ve oyunculara başarı dileğinde bulundu.

İzmir takımlarının hak ettiği yerde olması için mücadele edeceklerini belirten Alpay Özalan, “İzmir kulüplerinin hak ettiği yerde olması için artık hep beraber mücadele vereceğiz. Altay altyapısından yetişmiş biri olarak bugün burada olmak gerçekten farklı bir his. Altay’ın kalbimdeki yeri başkadır. Buranın çocuğuyum ben. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nu da başarıların dolayı tebrik ediyorum. Diğer takımlarımız gibi Altay’ın yeri de Süper Lig. Daha çok çalışarak takımlarımızı Süper Lig’de görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli Takım’ı özledim”

İzmirli olarak Milli Takımı özlediğinin altını çizen AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya verdiği destek ortada. Söz verdiğimiz stadyumların ikisinin inşaatı devam ederken sadece Karşıyaka’da bazı sorunlar var. Ancak oradaki sorunu da en kısa sürede çözeceğiz. Bir İzmirli olarak Milli Takım’ın burada mücadele etmesini özledim. 2009 yılından bu yana İzmir’e gelmeyen A Milli Takımımız’ı, statlar tamamlandıktan sonra yeniden burada izleyeceğiz” dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ekmekçioğlu, “Vekilimiz bizim medarı iftiharımızdır. Ziyaretlerinden ötürü kendisine çok teşekkür ederim. Takımımız iki kamp dönemi geçirdi. Artık hafta sonu oynayacağımız Ümraniyespor maçını bekliyoruz” şeklinde konuştu.