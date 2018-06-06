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06 Haziran 2018 15:08

Alpay Özalan, “Bana İzmirliler sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak”

AK Parti’nin İzmir’deki popüler milletvekili adaylarından eski milli futbolcu Alpay Özalan, sosyal medyada paylaştığı sempatik videosu ile İzmirlilerin sorularını yanıtladı.

Alpay Özalan, “Bana İzmirliler sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak”

06 Haziran 2018 15:08

“Neden İzmir’den aday oldunuz?” sorusuna ise “Ben Karşıyaka çocuğuyum, Örnekköy’de doğdum. Bana İzmirliler sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak” diye cevap verdi.


İzmir’de sosyal medyayı aktif kullanan AK Parti, İzmir’deki popüler milletvekili adaylarından eski milli futbolcu Alpay Özalan’la ilgili seçmenin merak ettiği sorulara yine Alyap Özalan’ın ağzından cevap verdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın sosyal medyadaki resmi hesaplarından paylaşılan videoda Alpay, İzmirlinin en çok merak ettiği sorulara bizzat cevap verdi.


Videodaki sempatik tavırları ve samimi cevapları ile sosyal medyadan büyük beğeni alan Alpay, o soruları şöyle cevapladı: “Ben Alpay Özalan. İzmir Karşıyaka doğumlu. 127 defa milli takım forması giyerek, en çok bu formayı giyen dört kişiden birisiyim. Biz çok sıcakkanlıyız, vatanımıza aşığız. Verilen görevi layığıyla, mükemmel bir şekilde yerine getirmek için her zaman mücadele ederiz. Bu biz İzmirlilerin yapısında fazla şekilde var. İzmirliyim, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi doğumlu Alpay Özalan’ım, nereden aday olacaktım başka. Başbakanımız İzmir’e üç stat sözü verdi. Üçünün de temelini attı. İki tanesi çok iyi şekilde ilerlerken Karşıyaka’da olan stat sıkıntılardan dolayı işlemez hale geldi. Söz veriyorum o stadın takipçisi ben olacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu davanın adamıyım. Belki arka kısımdaydım ama ben bu davanın adamıydım. Şimdi de spor hayatımızı bir kenara koyup, İzmirimize, ülkemize hizmet etmek için tabi ki de AK Parti’den adaylığımı koyacağım. Ben İzmir çocuğuyum, bana İzmirliler sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak.”




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