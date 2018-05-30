Alpay Özalan’dan Foça çıkarması

Bölge Milletvekili Adayı Alpay Özalan Foça’da seçmenleri ziyaret etti.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler yaklaşırken adaylar da çalışmalarına hız verdi. Bölge Milletvekili Adayı Alpay Özalan Foça’da seçmenleri ziyaret etti. Milletvekili Adayı Saliha Bozkurt’un da Özalan’a eşlik ettiği ziyarete Ak Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

İlçede yaşayan şehit annesini de ziyaret eden Alpay Özalan, “Burada çok mutlu olduk, Foça sakinleri ile birlikte olduk. Seçim çalışmalarımız tüm hızla sürüyor. Halkla olan enerjimiz çok güzel, olumlu diye düşünüyorum. İnşallah 24 Haziran da partimiz ve cumhurbaşkanımız için hayırlısı olacağını düşünüyorum” dedi.

İlçe turunun ardından iftar programına da katılan Alpay Özalan İzmir’e döndü.