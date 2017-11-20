Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 11:07

Alperen Sakin davasının ikinci duruşması Dünya Çocuk Günü’nde başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in geçen Ağustos ayında kreş servisinde unutularak hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ikinci duruşması 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde başladı.

Alperen Sakin davasının ikinci duruşması Dünya Çocuk Günü’nde başladı

20 Kasım 2017 11:07

Anne Buket Sakin, duruşma öncesi gözyaşlarını tutamazken, İzmir Barosu da davanın takipçisi olacaklarını belirtti.


İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir kreşte geçen Ağustos ayında yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve 9 saat araç içerisinde kalarak hayatını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ. ile kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanmıştı. Bugün görülecek ikinci duruşmada, 2’si tutuklu olmak üzere 6 sanık hakim karşısına çıkacak ve tanıkların dinlenmesine devam edecek. Duruşma öncesi Alperen’in babası Serkan Sakin ve annesi Buket Sakin birbirlerini teselli ederken, acılı anne gözyaşlarını tutamadı.



“Alperen’in haklarını sonuna kadar savunacağız”


Öte yandan, davanın takipçisi olduklarını duyuran İzmir Barosu da açıklama yaptı. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, “Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekebilmek, çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Kasım günü Evrensel Çocuk Günü olarak kabul edilmiştir. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, hak ihlallerinde çocuklarımızın yanında olmuştur. Çocukların korunup geliştirilmesi gereken haklarının başında eğitim hakkı gelmektedir. Uygulamaya konulan son müfredat programıyla ilgili eleştirilerimizi basın açıklamasıyla yaptık. Bunlara ek olarak okul sayısının anaokullarından başlayarak arttırılması gerekmektedir. Böylece çocuklarımız ikili öğretimden kurtarılacaktır. Yerleşim alanları içinde kurulan okullar sayesinde servisle ulaşım ortadan kaldırılacaktır. Ciddi ihmaller sonucu gerçekleşen ve kamu vicdanında derin yaralar açan Alperen’in ölümüyle ilgili yargılama Karşıyaka Adliyesinde görülmektedir. Biz de İzmir Barosu olarak bu önemli davada yer almak istedik. Ailenin bütün yargılama aşamasında yanında olacağız ve Alperen’in haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç