Alperen Sakin davasının ikinci duruşması Dünya Çocuk Günü’nde başladı

Anne Buket Sakin, duruşma öncesi gözyaşlarını tutamazken, İzmir Barosu da davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir kreşte geçen Ağustos ayında yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve 9 saat araç içerisinde kalarak hayatını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ. ile kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanmıştı. Bugün görülecek ikinci duruşmada, 2’si tutuklu olmak üzere 6 sanık hakim karşısına çıkacak ve tanıkların dinlenmesine devam edecek. Duruşma öncesi Alperen’in babası Serkan Sakin ve annesi Buket Sakin birbirlerini teselli ederken, acılı anne gözyaşlarını tutamadı.

“Alperen’in haklarını sonuna kadar savunacağız”

Öte yandan, davanın takipçisi olduklarını duyuran İzmir Barosu da açıklama yaptı. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, “Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekebilmek, çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Kasım günü Evrensel Çocuk Günü olarak kabul edilmiştir. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, hak ihlallerinde çocuklarımızın yanında olmuştur. Çocukların korunup geliştirilmesi gereken haklarının başında eğitim hakkı gelmektedir. Uygulamaya konulan son müfredat programıyla ilgili eleştirilerimizi basın açıklamasıyla yaptık. Bunlara ek olarak okul sayısının anaokullarından başlayarak arttırılması gerekmektedir. Böylece çocuklarımız ikili öğretimden kurtarılacaktır. Yerleşim alanları içinde kurulan okullar sayesinde servisle ulaşım ortadan kaldırılacaktır. Ciddi ihmaller sonucu gerçekleşen ve kamu vicdanında derin yaralar açan Alperen’in ölümüyle ilgili yargılama Karşıyaka Adliyesinde görülmektedir. Biz de İzmir Barosu olarak bu önemli davada yer almak istedik. Ailenin bütün yargılama aşamasında yanında olacağız ve Alperen’in haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.