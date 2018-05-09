Alsancak 17. kez şenlendi

kez düzenlenen Alsancak Şenliği başladı. Bu yıl da birbirinden renkli etkinlikler Alsancak sokaklarını şenlendirirken, İzmirliler etkinlikleri büyük beğeniyle takip etti.

17. Alsancak Şenliği’nin açılışı Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki Halk Oyunları Gösterisi ile başladı. İzmir Yörükler Derneği üyesi folklor sanatçıları farklı yörelerin halk oyunlarıyla Alsancak sokaklarını şenlendirdi. Gösteriye bazı vatandaşlar da eşlik etti. Şenlik daha sonra Haşmet Uslu Sokak’ta bu yıl 3. kez düzenlenen Geleneksel Tavla Turnuvası etkinliğiyle devam etti. İzmir Tavla Derneği‘nin de destek verdiği turnuva saat 13.00’de başladı ve saat 17.00’ye kadar sürdü. 64 yarışmacının katıldığı turnuvanın ilk ayağı oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, vefat eden kayınvalidesi Elif Pekdaş’ın cenaze törenine katılmak üzere Malatya’ya gittiği için şenlik açılışına katılamadı.

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, 3 yıldır süren Alsancak Tavla Turnuvası’nın çok iyi gittiğini belirterek, “Bu başarının gerçekleşmesine destek veren Konak Belediyesi ve İzmir Tavla Derneği’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlik kapsamında Ali Çetinkaya Bulvarında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında öğrenim gören 10 öğrencinin resimler yaparak yeteneklerini gösterdiği Sokakta Resim Sanatı adlı sergi de açıldı. Sergide öğrencilerin yağlı boya tekniğini kullanarak yaptığı resimler göz kamaştırdı.

Alsancak sokaklarını anlattılar

Etkinliğin ilk gününde “Alsancak’ta Yaşayan Sokaklar” başlıklı söyleşi de gerçekleştirildi. Yönlendiriciliğini İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu’nun yaptığı söyleşide, Umur Sönmezdağ, Ümit Tunçağ, İbrahim Dinçer, Tanıl Adalı, Margery Braggiotti ve Eva Roditi konuşmacı olarak yer aldı. Sokakta yapılan söyleşi de çok kültürlü yapısı ile bilinen Alsancak’ta yaşayan insanların gelenekleri, görenekleri, yaşantıları ve dostlukları anlatıldı.

Alsancak Şenlikleri’nin ilk günü Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki Flash Mob Dans Gösterisi ile sona erdi. Crystals Dance Academy dansçılarının gösterisi izleyicileri büyüledi.