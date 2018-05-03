Alsancak Şenliği 17. kez merhaba diyecek

Alsancak Şenliği ile bu yıl da dopdolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, şenlik sayesinde Alsancak sokaklarının enerjisinin tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi.

Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Alsancak Şenliği’nin tanıtım toplantısı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, Tavla Federasyonu Başkanı Adnan Kuzu, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı ve yöneticileri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Bu yıl ‘Biz Birlikte Varız’ temasıyla düzenlenecek şenliğin tanıtım toplantısı bu yıl da Alsancak’ta gerçekleştirildi.

Şenlik programı hakkında bilgi veren Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şenlik kapsamında Alsancak’ın sokaklarının birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi. Şenliğin gelenekseli haline gelen Tavla Turnuvası’nın bu yıl da yapılacağını dile getiren Olcay, tüm İzmirlileri Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenecek olan turnuvaya katılmaya davet etti. Olcay, iki gün sürecek programda Tavla Turnuvası dışında Alsancak’ın Dominik Sokak’ta, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde ve Ali Çetinkaya Bulvarında söyleşiler, müzik dinletileri, sokak resim atölyeleri gibi etkinlikler olacağını söyledi.

“Kentin enerjisi yükselecek”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da 17 yıldır kesintisiz düzenlenen şenliğin sürmesi için kendileriyle birlikte çalışan Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneğine teşekkür etti. Türkiye’nin yaşadığı bu sıkıntılı dönemde İzmirlilere bir parça da olsa mutluluk vermek gerektiğini vurgulayan Pekdaş, bir arada yaşamanın gereği olarak; dayanışmak, birbirine iyi gelmek, kentin enerjisini yükseltmek gibi sorumlulukları olduğunu söyledi. Sıkıntılı süreçleri aşmanın bir yolunun da bu tür kültürel etkinliklerden geçtiğini belirten Başkan Pekdaş, “İnsanın kentiyle iftihar etmeli, tarihiyle coşmasını bilmeli. Alsancak Şenliği de işte bunu yapıyor. Biz sokaklarda var olan bir kentiz ve Alsancak sokaklarının enerjisi Türkiye’ye yayılsın istiyoruz” diyerek tüm İzmirlileri Alsancak Şenliğine davet etti.

İzmir denildiğinde Alsancak’ın akla ilk gelen yerlerden biri olduğunu belirten Pekdaş, “Biz Konak’ta öyle güzel yerlere sahibiz ki, Alsancak başta olmak üzere çok önemli semtlerimiz var. Bu semtlerin kültürünü yaşatmak, izinin hep sürmesini sağlamak amacındayız. Kentler, bu izlerleri çoğaltarak kent olur. Alsancak, İzmir’in kentlilik yaşamına büyük damga vurmuş, izler bırakmış bir bölge” dedi. Pekdaş, bu izi daha görünür hale getirmek ve bu kimliğin daha yükselmesini sağlamanın görevleri olduğunun altını çizdi.

“Alsancak ruhunu açığa çıkartacağız”

Konuşmasında İzmirlilik ruhuna vurgu da yapan Pekdaş, bu ruhun Alsancak’ta şekillendiğini, kenti yönetenler olarak bu ruhu açığa çıkartmak için çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Pekdaş, “Kent, içinde yaşayan insanlarla kenttir. O zaman biz bu kentte yaşayan insanların, bu kente sağladığı katkıyı İzmirlilik ruhuyla pekiştirmek, İzmirlilik kimliğinin yaygınlaşmasını sağlamalıyız. İşte bu şenliğin görevi de; İzmirlilik kimliğini Alsancak’tan katkı koymak, içselleştirilmesini sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak. Bu şehrin demokrat yapısının, bu şehrin sokaklarında özgür şekilde dolaşan insanlarının hep sürmesi ve Türkiye’nin böyle olması bizim muradımız. Bu muradımızı gerçekleştirmenin yolu da bu kimliğin ortaya çıktığı şenlikleri birlikte yapmak” dedi. İzmirliler iki gün boyunca dolu dolu bir Alsancak Şenliği ile keyifli anlar yaşayacak.