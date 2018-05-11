Alsancak Şenliğine renkli kapanış

İki gün süren şenliğin kapanışı da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bu yıl “Biz Birlikte Varız” temasıyla gerçekleştirilen 17. Alsancak Şenliği’nin kapanış günü etkinlikleri Kıbrıs Şehitleri Caddesinde Ulusal Down Sendromu Derneği üyesi miniklerin dans gösterileriyle başladı. Alsancak esnafı ve vatandaşların büyük ilgiyle izlediği etkinlikte Harmandalı oynayan Down Sendromlu çocuklar yetenekleriyle göz doldurdu. Şenlik kapsamında Dominik Caddesinde de İzmir’de Sağlıklı Gıda Tüketimi ana başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirildi. “Doğru Ürün Seçimi, Doğru Ürün İşlemesi, Doğru Beslenme” üzerine yapılan söyleşiye; Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Şebnem Tavman, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Nejdet Polat, Poyraz Yağ temsilcisi Cansu Uzaraş, Ziraat Mühendisleri Odası üyesi Ferden Çiftçi, Gıda Mühendisleri Odası üyesi Uğur Toprak, Ziraat Mühendisleri Odası üyesi Harun Uysal, zeytinyağı tadımcısı Elif Büyükgök katıldı. Gazeteci Nedim Atilla’nın yönettiği söyleşide ülkemizde bilinçsiz gıda tüketimi olduğu ve tüketime sunulan gıdaların Çin’den sonra dünyadaki en sağlıksız ve sahte gıda olduğu iddia edildi. Uzmanlar, alışveriş yaparken mutlaka üzerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı etiketli ürünler alınmalı, son kullanma tarihlerine de dikkat edilmeli uyarısında bulundu.

Söyleşinin ardından şenlik kapsamında 3 yıldır tavla tutkunlarını buluşturan Tavla Turnuvası’nın ödül törenine geçildi. İzmir Tavla Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya bu yıl 64 kişi katıldı. Oldukça çekişmeli geçen oyunlar sonrası geçtiğimiz yılın birincisi olan Bülent Hitay bu yıl da zorlu rakiplerini bir kez daha geçerek birinciliği kimseye bırakmadı. İkinciliği Özer Turacı, üçüncülüğü ise Mustafa Yayla elde etti. Birinciye televizyon, ikinciye tatil turu, üçüncüye ise özel yapım bir tavla seti hediye edildi.

Lezzetler tadıldı

Alsancak Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da lezzet tadımıyla son buldu. İzmir Aşçılar Deneği zerdeçallı enginar sunarken İzmir Bosna Sancak Derneği börekleriyle, Alsancak’ın ünlü lezzet mekanları da pideler, zeytinyağlı dolmalar, baklava, patlıcan silkme, cevizli ıspanak, boyoz gibi lezzetleri vatandaşların beğenisine sundu.