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02 Ağustos 2018 11:40

Altay, 17. kupa için sahaya çıkacak

Bu yıl Spor Toto 1.

Altay, 17. kupa için sahaya çıkacak

02 Ağustos 2018 11:40

Lig’de mücadele edecek olan Altay’da gözler lig öncesi son prova niteliğindeki 46. TSYD Ege Dostluk Kupası’na çevrildi. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar 16 kez müzesine götürdüğü kupayı bir kez daha kazanmak için yarın akşam Balıkesirspor Baltok karşısına çıkacak.


7 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Altay, 46. TSYD Ege Dostluk Kupası’na odaklandı. Altay, Altınordu’yu penaltılar ile 5-4 geçen Menemen Belediyespor’a finalde rakip olmak için yarın Balıkesirspor Baltok ile kozlarını paylaşacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.30’da start alacak.



Hayrullah, Erokspor’a gitti


Altay’ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda büyük katkısı olan Hayrullah Çelik, TFF 3. Lig ekiplerinden Erokspor ile sözleşme imzaladı. Bucaspor altyapısından yetişen ve son 4 sezondur Altay formasını terleten 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, İstanbul ekibiyle 1 yıllığına el sıkıştı.


Öte yandan Çelik Kardeşler firması yeni sezonda Altay’a reklam desteği verdi. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarıçelik ile anlaşmaya imza atan kulüp yöneticisi Hilmi Bozok, katkılarından dolayı Çelik Kardeşler’e teşekkür ederken, Sarıçelik de Altay gibi asırlık bir kulübe destek vermekten mutluluk duyduğunu kaydederek Süper Lig hedefinde siyah-beyazlılara başarılar diledi.




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