Altay, Adana Demirspor'a 20 yıldır yenilmiyor

Lig'de hafta sonu Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Altay, rakibine ligde son olarak 7568 gün önce kaybetti.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, pazar günü ağırlayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, iki takım ligde 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez birbirlerine rakip olacak. Son olarak 31 Ocak 2004 tarihinde Alsancak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Altay 4-0 kazanmayı başardı. Rakibiyle 14 yıl sonra karşılaşmaya hazırlanan İzmir ekibi, Adana Demirspor karşısında adeta yenilgiyi unuttu. İki takımın arasında oynanan son 10 lig maçında Altay 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

İzmir temsilcisi rakibi karşısında son lig yenilgisini 21 Şubat 1998 tarihinde aldı. Yaklaşık 20 yıl önce rakibine kaybeden Altay, o tarihten sonra Adana Demirspor karşısında lig mağlubiyeti yaşamadı.

Öte yandan zorlu karşılaşmayı Serkan Çınar'ın yöneteceği açıklanırken, Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Kemal Elmas yapacak.