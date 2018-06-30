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30 Haziran 2018 12:38

Altay, Aganovic transferini bitirdi

Spor Toto 1.

Altay, Aganovic transferini bitirdi

30 Haziran 2018 12:38

Lig’e dikkat çekici transferlerle hazırlanan Altay, Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampı öncesi yabancı transferinde 5. imzayı Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic’e attıracak.


Pazartesi sabahı İzmir’e gelecek olan 30 yaşındaki Aganovic’in, resmi sözleşmeyi imzalayıp Erzurum kampı kadrosuna dahil olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başı Romanya’nın Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larissa’ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde; 23 lig ve 5 kupa maçında görev yaparken 1 gol ve 1 asistle oynadı.


Altay’da, anlaşmaya varılan gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ise İzmir’e gelmeden direkt Erzurum kampına katılacak. Hollanda doğumlu 22 yaşındaki futbolcu kampta 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Achilles 29 takımından Adanaspor’a transfer olan Kürşat, ardından Hollanda’ya dönerek 3. Lig ekipleri; Lienden ve De Treffers’de forma giydi. Kürşad, Achilles 29 kulübünde 128 maçta 11 gol attı.


Öte yandan Altay Voleybol Şubesi sezonu çifte kupayla kapattı. Siyah-beyazlılar Midi Kızlar kategorisinde İzmir 2.’si olurken; Altay, İzmir Amatör Voleybol Ligi’nde ise 3.’lük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.




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