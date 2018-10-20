Altay çıkış peşinde

Lig'de oynadığı son 5 maçtan 2 puan çıkarabilen Altay, yarın Kardemir Karabükspor deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkarmayan Altay, 9. haftada yarın ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Bu zorlu maçı Caner Ak yönetecek. Altay, haftaya 9 puanla 11. sırada girerken, ev sahibi ise eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Altay'da da hafta içinde yapılan idmanda sakatlığı nükseden İbrahim Öztürk'ün riske edilmeyeceği öğrenildi. Öztürk'ün yokluğunda savunmanın ortasında Ivanov'un forma giymesi öngörülüyor.

Siyah-beyazlıların, Karabükspor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Emre, Özgür, Gencer, Ivanov, Yasin, Atakan, Ferhat, Aganovic, Pedro, Kappel, Paixao"