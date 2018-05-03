Altay destek bekliyor

Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk maçı finalinde Gümüşhanespor’u ağırlayacak Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, son 90 dakikada siyah-beyazlı camia başta olmak üzere tüm İzmir’e destek çağrısında bulunurken; gösterdikleri çabanın karşılığını bulacağına gönülden inandığını söyledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada, Altay’ın 1. Lig hedefinde siyah-beyazlı camia ve İzmir’in tüm dinamiklerinin vereceği destek ile avantajlı taraf olduğunu söyledi. Başkan Ekmekçioğlu, “Büyük Altayımızın hak ettiği 1. Lig’e giden final maçında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi seyirci desteği en büyük itici gücümüz olacaktır. Çorum Belediyespor ve Kocaelispor ile oynadığımız play-off serisinde İzmir ve Türkiye’de tüm sporseverlerin Altayımız’a verdiği destek inanılmaz bir sinerji sağlamıştı. Aynı atmosferin kat be kat fazlasını cumartesi günü Atatürk Stadı’nda yaşayacağımıza kuşkum yok. Yıl boyu kilometrelere meydan okuyup tüm kalpleri ile ekibimizi destekleyen büyük taraftarımıza ve ‘‘Biz biriz İzmiriz, İzmir için dayanışma zamanı’’ diyerek kritik finallerde yanımızda olan İzmirimizin tüm güzide kulüplerinin taraftarıyla tek yürek olacağız. Türk futbolunun tartışmasız en önemli markalarından olan Büyük Altayımız Süper Lig’e dönme hedefinde bir engeli daha aşmanın arifesindeyken, tüm İzmirli sporseverleri bu futbol şöleninde desteğe çağırıyoruz” dedi.

Efsanelerden oyunculara moral

Altay’ın sayısız başarıya imza atmış efsane oyuncuları, Gümüşhanespor finaline odaklanan Altaylı oyuncular ve teknik heyeti yalnız bırakmadı. Antrenman öncesi siyah-beyazlı ekibi ziyaret eden efsane isimler başarı dilerken; A takım ve camianın yaşayan efsaneleri hep bir ağızdan Altay Marşı’nı okudu.

Necdet Kaba: "O sene bu sene"

Altay’ın Pendikspor deplasmanında attığı golle skoru 1-1’e getirerek 3-1’lik galibiyetin mimarlarından olan Necdet Kaba, yaşadığı sakatlığın tesellisini şampiyonluk kupasıyla bulacağını söyledi. Siyah-beyazlı yönetimin 1 yıllık sözleşme tazelediği tecrübeli sağ bek, 1. Lig yolunda final niteliğindeki Gümüşhanespor maçında arkadaşlarının yanında olacağını kaydetti. Futbolda sevinçler kadar hüzünlerin de olduğunu hatırlatan Necdet, bu sezon ilk golünü attığı maçta ciddi şekilde sakatlanmasının üzücü olmasına rağmen hafta sonu gelecek şampiyonlukla bu üzüntünün silineceğini belirtti. Kaba, “Büyük Altayımız için geçen sene yakalanan birlik ve inanç bu sene de fazlasıyla var. Tüm sezonun emeğinin karşılığını bu Cumartesi alacağız. Büyük Altay’ın büyük taraftarı ve tüm İzmirli sporseverlerin desteğiyle 1. Lig’e yükseleceğiz. Sahada olamasam da ben de Atatürk Stadı’nda arkadaşlarıma destek vereceğim. İnanıyorum ki bu sezonu da kupayla kapatacağız; O sene de bu sene” dedi.

Biletler satışa çıkıyor

Siyah-beyazlı yönetim, Altay-Gümüşhanespor maçının biletleri için satış noktalarını genişletti. Açık tribün 1 TL, kapalı tribün 5 TL’den satışa çıkarken futbolseverler biletleri; yarın saat 10:00-20:00 arası Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri, 12:00-22:00 arası Altay 19on4 Store, 11:00-20:00 arası Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 11:00-22:00 arası Bornova Vizyon Spor Tesisleri’nden temin edebilecek.