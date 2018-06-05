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05 Haziran 2018 14:33

Altay fırtınası plajda esti

Seferihisar Belediyesi’nin organize ettiği “Futbol Günleri” kapsamında Akarca’da düzenlenen U-16 Teos Cup Plaj Futbol Turnuvası’na Altaylı gençler damga vurdu.

Altay fırtınası plajda esti

05 Haziran 2018 14:33


Siyah-beyazlıların U15-U16 karma plaj futbol takımı turnuvada Göztepe’yi 6-1, geçen yılın şampiyonu Seferihisar’ı ise 2-1’lik skorlarla geçip adını yarı finale yazdırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve UEFA eski Başkan Yardımcısı Şenes Erzik gibi isimlerin gençlerle buluştuğu etkinlik, 6 Haziran Çarşamba günü yapılacak final maçı ve ödül töreniyle tamamlanacak.


Öte yandan Altay Briç takımı da, Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Ege elemelerinde rakiplerini geçerek Türkiye Finalleri’ne gitme hakkı kazandı. Yelda Baysal Mumcuoğlu anısına düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Ege Bölge elemelerinde; Aydın BŞB ve Göztepe gibi rakiplerini geride bırakarak 1. olan Altay, 21 Temmuz’da Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.




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