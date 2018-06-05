Altay fırtınası plajda esti

Siyah-beyazlıların U15-U16 karma plaj futbol takımı turnuvada Göztepe’yi 6-1, geçen yılın şampiyonu Seferihisar’ı ise 2-1’lik skorlarla geçip adını yarı finale yazdırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve UEFA eski Başkan Yardımcısı Şenes Erzik gibi isimlerin gençlerle buluştuğu etkinlik, 6 Haziran Çarşamba günü yapılacak final maçı ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Öte yandan Altay Briç takımı da, Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Ege elemelerinde rakiplerini geçerek Türkiye Finalleri’ne gitme hakkı kazandı. Yelda Baysal Mumcuoğlu anısına düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Ege Bölge elemelerinde; Aydın BŞB ve Göztepe gibi rakiplerini geride bırakarak 1. olan Altay, 21 Temmuz’da Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.