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21 Temmuz 2018 13:02

Altay ile Balıkesirspor hazırlık maçında berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Altay, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kaldı.

Altay ile Balıkesirspor hazırlık maçında berabere kaldı

21 Temmuz 2018 13:02


Yeni sezon çalışmaları kapsamında Altay ile Balıkesirspor, Afyon’da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında başında Balıkesir 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını Altay, 65. dakikada Murat Uluç’un aktardığı topu çok şık değerlendiren İbrahim Akın ile beraberliği yakaladı. Son dakikalarda iki ekibinde genç oyuncularını sahaya sürdüğü müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.


Erzurum’dan beri yapılan kamp çalışmalarının günden güne sonuç verdiğini kaydeden Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, ‘‘Form grafiğimiz her gün kayda değer şekilde yükseliyor. TSYD Kupası’nda oynanacak maçlar sonrası çizeceğimiz rota daha da netleşecek. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezonda en büyük artımız olan kadro derinliği ve takım oyununu bu yılda sağlamak için gayret ediyoruz” dedi.




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