Altay kendine geldi

Lig'de Kardemir Karabükspor'u deplasmanda farklı deviren Altay, 5 maç aranın kazanarak yeniden üst gruba tutundu.

Altay'ın kötü gidişi Karabük'te son buldu. Kappel (2), Paxiao ve Ferhat'ın golleriyle 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, 12 puana yükseldi ve Play-Off hattına tutunmayı başardı. Ligin ilk 3 karşılaşmasından 7 puan çıkardıktan sonra oynadığı 5 karşılaşmadan 2 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi, aldığı galibiyetle bu kötü seriye de son noktayı koydu. Bu sezon 3. galibiyetini alan Alper Avcı'nın öğrencileri, bu galibiyetlerin 2'sini dış sahada almayı başardı. Altay önümüzdeki hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Golcü boş geçmedi

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Kardemir Karabükspor maçında da galibiyetin mimalarından oldu. Takımın attığı iki golde asist yapan golcü oyuncu, 13. dakikada da penaltıdan ağları buldu. Deneyimli oyuncu toplamda 7. golüne ulaşırken, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Karabükspor maçında 2 gole imza koyan Leandro Kappel, 5 haftalık gol orucunu bozmuş oldu.