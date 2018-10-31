Altay lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor 1966'yı eleyerek tur atlayan Altay'da, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor 1966'yı deplasmanda 3-2'lik skor ile geçerek 5. tura yükselen Altay'da, cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Teknik Direktör Özden Töraydın kupa maçında görev alan oyunculara rejenerasyon çalışması yaptırırken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Töraydın, takımının Kastamonuspor 1966 karşısında sergilediği performanstan memnun olduğunu, kupa mücadelesinde ise daha üstlere çıkmak istediklerini söyledi. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren tecrübeli stoper İbrahim Öztürk'ün durumu hafta içi netlik kazanacak.

Yönetim transfere doymuyor

Öte yandan siyah-beyazlı camiaya iki sezonda iki şampiyonluk yaşatan Özgür Ekmekçioğlu yönetimine son katılan isim İzmirli genç iş adamı Gökhan Kışla oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası yönetime dahil olan Kışla, Altay'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında sportif başarı yanında idari ve mali yönden de iyi bir yapılanma içinde olduğuna vurgu yaptı. Altay gibi köklü bir camiaya hizmet vermekten gurur duyacağını belirten Kışla, “3 sezondur taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve olması gereken yer Süper Lig'e emin adımlarla yaklaşan Altayımız için görev almak benim için büyük gurur kaynağı. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.