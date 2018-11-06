Altay revire döndü

Lig'de mücadele eden Altay'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sağlık ekibi; Daf, İbrahim Akın, Ferhat ve Gençer'i Adana Demirspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ligde istediği puanları toplayamayan Altay'da, sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Hafta sonu ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etmeye hazırlanan İzmir temsilcisinde Daf, Gençer, Ferhat ve İbrahim Akın'ın sakatlıkları devam ediyor. Sağlık ekibi 4 oyuncuyu zorlu maça yetiştirmek için fazla mesai yaparken, 4 oyuncunun durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Gençer'in sakatlığının diğer isimlere göre daha ciddi olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun son durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor. Gençer ve İbrahim'in yokluğunda Ivanov ve Ulaş'tan oluşan savunma ikilisiyle Gazişehir deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, güçlü rakibine oldukça fazla pozisyon şansı tanımıştı.

İbrahim Öztürk'ten iyi haber

Sakatlıklarla boğuşan Altay, İbrahim Öztürk'ten gelen haberle teselli buldu. Sakatlığı sebebiyle son 4 maçta takımını yalnız bırakan deneyimli stoper, takımla idmanlara çıkmaya başladı. Sakatlığının nüksetmemesi durumunda İbrahim'in Adana Demirspor karşısında forma giymesi bekleniyor. Gençer'in iyileşmesi durumunda Adana temsilcisi karşısında Teknik Direktör Özden Töraydın'ın savunmanın ortasında İbrahim-Gençer ikilisine şans tanıması beklenirken, Gençer'in yetişmemesi durumunda geçen maçta olduğu gibi Ulaş veya Ivanov ikilisinden birinin formayı alması en yüksek ihtimal olarak göze çarpıyor.