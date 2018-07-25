Altay şampiyonluğunu 31 Temmuz’da kutlayacak

Lig’e dönen Altay, elde ettiği şampiyonluğu 31 Temmuz gecesi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek gece ile kutlayacak.

Üst üste elde ettiği 2 şampiyonlukla Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşan Altay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 1914 Taraftarlar Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek gecede camiasıyla gövde gösterisi yapacak. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek gecede Sedat Yüce ve Musicana Band sahne alacak. Geceye katılım için davetiyeler; Alsancak 19on4 Store, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Mobil Team ve Bornova Foto Semih’te satışa sunuldu.

Başkan Ekmekçioğlu’nun gözü yukarıda

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda zor bir ligde mücadele edeceklerini, camianın kendilerine vereceği desteğin yine en büyük artı olacağını söyledi. Camiadan sabır ve destek beklediklerini kaydeden Ekmekçioğlu, “Geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor ile oynanan final maçında kırk bin yüreğin desteğiyle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Aynı tablonun tekrarı ile başarılı bir sezon geçirip mücadelemizle takdir toplayacağımıza kuşkum yok” dedi.

Altay albümü geliyor

Bu yıl İzmir’i Spor Toto 1. Lig’de temsil edecek Altay için İzmirli sanatçılar yeni bir marş besteledi. Söz ve müziği Aydın Tonya’ya ait olan marşı, Türkiye’yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce seslendirdi. Altay Sosyal Dayanışma Derneği’nin desteğiyle hazırlanan ve 13 parçanın yer aldığı albümün lansmanı da şampiyonluk gecesinde yapılacak.

Öte yandan Afyon kampını tamamlayan Altay, Spor Toto 1. Lig hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde yapılan çift antrenman ile sürdürdü. 3 Ağustos’ta başlayacak TSYD Kupası’na odaklanan siyah-beyazlılarda tedavisi süren Necdet Kaba dışında eksik bulunmuyor.