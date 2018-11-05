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Altay savunması S.O.S veriyor

Spor Toto 1.

Lig'de son haftalarda istediği puanları toplayamayan Altay, savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle de kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor.


Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 8 haftadan yalnızca 1 galibiyet çıkaran Altay, savunmada yaşanan sıkıntılar sebebiyle kalesini gole kapatmakta güçlük yaşıyor. İbrahim Öztürk'ün sakatlığının geçmemesi sebebiyle forma giyen Ivanov beklentilerin altında kalırken, Gazişehir deplasmanında Gençer'in de olmaması sebebiyle savunmanın ortası tam anlamıyla çöküş yaşadı. Teknik Direktör Özden Töraydın, savunma ikilisini Ulaş ve Ivanov'a emanet ederken, siyah-beyazlılar rakibe oldukça fazla pozisyon verdiği karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Geride kalan 11 haftada kalesinde 13 gol gören İzmir temsilcisi, bu gollerin 6'sını son iki haftada yedi. Sağlık ekibi, İbrahim ve Gencer'i Adana Demirspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.



Töraydın ilki yaşadı


Mustafa Alper Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Özden Töraydın, siyah-beyazlı takımın başında ilk kez mağlubiyeti tattı. Geçen sezon son 4 haftada da takımın başında yer alan Töraydın, bu maçlardan 12 puan çıkararak Altay'ı şampiyonluğa taşımayı başarmıştı.

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