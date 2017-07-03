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03 Temmuz 2017 11:47

Altay, sezona gençlerle start verdi

Spor Toto 2.

Altay, sezona gençlerle start verdi

03 Temmuz 2017 11:47

Lig’e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Altay, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularıyla başladı.


Sezon hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde yapılan idmanla başlayan Altay’da altyapı oyuncularıyla birlikte, Berliner AK 07’den 20 yaşındaki gurbetçi ön libero Enes Aydın ve Avusturya’dan gelen kaleci Phillip Angeler de denemeye alındı. Sportif Direktör Özden Töraydın’ın takip ettiği seçmelere 24 futbolcu katıldı. Hafta sonuna kadar denemeye alınacak genç oyunculardan teknik heyetin gözüne giren isimler A Takıma alınacak. Altay’da kadronun belli olmasının ardından A Takım ise 11 Temmuz’da topbaşı yapacak. Siyah-beyazlılar, 17-28 Temmuz’da Kartepe’de, 7-18 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da iki kamp dönemi geçirecek.



Altyapı seçmeleri 10 temmuz’da


Türk Futboluna kazandırdığı isimlerle yetiştirici kimliğini ön planda tutan Altay’da altyapı seçmeleri de 10 Temmuz’da start alacak. Gaziemir İlçe Stadında gerçekleştirilecek seçmelere 10 Temmuz Pazartesi günü 2001-2002 doğumlu, 11 Temmuz Salı günü 2003-2004 doğumlu, 12 Temmuz Çarşamba günü ise 2005-2006 doğumlu oyuncular katılacak. Her gün saat 18.00’de gerçekleştirilecek ücretsiz seçmelere girmek isteyen oyuncuların organizasyon günü sağlık raporu, velisinin imzalı izin dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile Gaziemir İlçe Stadında kurulacak kayıt noktasına seçme saatinden 1 saat önce başvurması yeterli olacak. Genç oyuncular seçmelere, uygun ekipman ve yalnızca Altay forması ya da beyaz t-shirt ve siyah şort ile katılabilecek.




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