Altay son transferi yönetime yaptı

Genç hukukçu Koray Battal, bundan sonraki süreçte İzmir ekibinin yönetiminde yer alacak.

Altay'da yönetim kuruluna dahil olan son isim İzmirli genç hukukçu, Avukat Koray Battal oldu. Perşembe akşamı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası yönetime katılan Battal, Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında yeniden yükselişe geçen köklü bir camiaya hizmet vermekten gurur duyacağını belirtti. Battal, “3 sezondur tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan bir yönetim anlayışıyla nihai hedef olan Süper Lig'e adım adım yaklaşan camiamız için verilecek her görevi layıkıyla yerine getireceğim. Türk sporunu yönlendirmiş ve büyük yetenekleri yetiştirmiş kulübümüze hizmet etmenin gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Altay'ı idari, mali ve sportif anlamda başarıya ulaştırmak için alanlarında tecrübeli ve dinamik bir yönetim kadrosu oluşturarak yola çıktıklarını söyleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Avukat Koray Battal'a desteği için teşekkür ederek ilerleyen süreçte yönetim kuruluna hedeflerinin örtüştüğü, camiaya maddi-manevi katkı koyacak yeni isimlerin katılacağını söyledi.

Alsancak'ta sorun yok

Yapımı süren Altay Alsancak Stadı'nın son durumu hakkında da konuşan Ekmekçioğlu, “Çatının montajı devam ediyor. İnşaatta herhangi bir duraklama yok. Ancak planlandığı gibi ocak ayına yetişmesi zor görünüyor. İkinci yarının ortalarından itibaren maçlarımızı stadımızda oynayacağımızı umuyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerden sonra stadın bitiş tarihi netleşecek. Resmi prosedürler, stadımızın tamamlanmasıyla gerçekleşecek. Ankara'yı sık sık ziyaret ederek yetkili mercilerle görüşüyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun. Mabedimiz; Altay Alsancak Stadı'nın takipçisiyiz” dedi.