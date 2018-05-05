Altay, Spor Toto 1. Lig’de

Lig Beyaz Grup’un şampiyonu belirleyecek son hafta maçında 64 puanla lider konumda yer alan Gümüşhanespor, 63 puanla 2. sıradaki Altay’a konuk oldu. İzmir Atatürk Stadı’nda yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği şampiyonluk maçında rakibini 3-0 yenen Altay, 7 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.
Maçın sonunda, büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, Pendikspor maçında ayağı kırılan ve bu maçı sedye üzerinde izleyen arkadaşları Necdet Kaba’ya koştu.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil
Altay: Egemen Gençalp xx, Serkan Sözmen xx, Fatih Gül xx, İbrahim Akın xx (Hüsamettin Yener dk. 84 ?), Murat Uluç xxx (Muharrem Ozan Cengiz dk. 70 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Mustafa Murat Uslu xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Türkkan xx, İhsan Furkan Deniz xxx (Ozan Sol dK. 73 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx
Yedekler: Emre Koyuncu, Hayrullah Çelik, Maksut Taşkıran, Doğan Karakuş
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay x, Taner Koç xx, Fırat Arıkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Cansın Çiçek x, Benjamin Fuchs x (Recep Yılmaz dk. 52 xx), Oktay Delibalta xx, Serhat Mermer xx, Berk İsmail Ünsal xx, Musa Sinan Yılmazer x (Furkan Yaman dk. 72 x), Zahit Fındık x (Kağan Söylemezgiller dk. 46 xx)
Yedekler: Melih Ağa, Salih Zafer Kurşunlu, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Goller: Murat Uluç (dk. 66), İhsan Furkan Deniz (dk. 69), Muharrem Ozan Cengiz (dk. 90 pen.) (Altay)
Kırmızı kart: Taner Koç (dk. 90) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Mustafa Murat Uslu, Fatih Gül, Ozan Sol, Atakan Rıdvan Çankaya, Hüsamettin Yener (Altay), Melih Ağa (Gümüşhanespor)