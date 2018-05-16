Altay taraftarlarından vefa çağrısı

Lig’e dönen Altay’da taraftarlar geçmiş dönem alacakları bulunan yönetici ve futbolcular başta olmak üzere tüm alacaklılara alacaklardan vazgeçme ve erteleme çağrısı yaptı. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Altay’da, TFF’nin ayak bastı parası olarak göndereceği 2.6 milyon TL’lik ücretin tamamının temlik ve icra dosyalarına ödenecek olması siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.

TFF’den gelecek ücretin kulüp kasasına girmeyeceğini öğrenen Altaylı taraftarlar; ‘‘#AltayİçinVefa’’ hashtage’i ile başta eski başkanlardan Niyazi Konuşmaz ve Aslan Savaşan olmak üzere kulüpte alacağı bulunanları, alacaklarını erteleme ve temlikleri kaldırmaya davet etti. ‘‘Altay aşkıyla ayağa kalkmış bu kulübe, temlikler ile çelme takmayın!’’ sloganı ile sosyal medyadan çağrıda bulunarak alacakların ertelenmesini ve temliklerin kaldırılmasını talep eden siyah-beyazlı taraftarlar tüm camianın 2 sezondur büyük yük altına giren Özgür Ekmekçioğlu yönetimine 1. Lig’de güçlü bir Altay hedefi için destek vermesi gerekliliğine dikkat çekti. Eski başkanlardan Niyazi Konuşmaz 475 bin TL, Altay’ın ilk kez 3. Lig’e düştüğü 2014-15 sezonunda başkanlık görevini yürüten Aslan Savaşan 500 bin TL, Sadettin Ünlü 185 bin TL, Umut Köroğlu 150 bin TL ve Hakan Ceylan 110 bin TL’lik alacakları için TFF gelirlerine temlik koydurmuştu. Altay’da 5 eski yöneticinin yanı sıra eski antrenör ve futbolculara olan 800 bin liralık kesinleşmiş borç da TFF gelirinden tahsil edilecek.