Altay, Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı

Lig’de 3 haftada 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Altay, transferde sona yaklaşılırken Adanaspor’dan orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ’ı kadrosuna kattı.

Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ile Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir araya gelen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Almanya’da SV Böblingen altyapısından yetişen Tevfik Altındağ, 2007 yılında SSV Reutlingen takımından Ankaragücü’ne attığı imza ile yurda döndü. Türkiye’de Sivasspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Adanaspor formalarını terleten Tevfik, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıkarken son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan Altay’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.