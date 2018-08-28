Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:15

Altay, Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı

Spor Toto 1.

Altay, Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı

28 Ağustos 2018 15:15

Lig’de 3 haftada 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Altay, transferde sona yaklaşılırken Adanaspor’dan orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ’ı kadrosuna kattı.


Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ile Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir araya gelen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.


Almanya’da SV Böblingen altyapısından yetişen Tevfik Altındağ, 2007 yılında SSV Reutlingen takımından Ankaragücü’ne attığı imza ile yurda döndü. Türkiye’de Sivasspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Adanaspor formalarını terleten Tevfik, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıkarken son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan Altay’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç