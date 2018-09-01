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01 Eylül 2018 11:46

Altay, transferi Daf ile bitirdi

Spor Toto 1.

Altay, transferi Daf ile bitirdi

01 Eylül 2018 11:46

Lig’e çok iyi bir başlangıç yapan Altay, transferin son gününde Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Habib Daf’ı renklerine bağladı.


Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yaklaşık 1 aydır takımla antrenmanlara çıkan ve transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcuyla gece saatlerinde resmi sözleşme imzaladı. Son olarak Portekiz’de Boavista forması giyen Senegalli futbolcu Belçika’da Anderlecht U19 takımında yer aldıktan sonra Sporting Charleroi ve White Star takımlarında oynadı.


Habib Daf, Portekiz’de Gafanha ve Boavista’da top koşturdu. Senegal Milli Takımı’nda da görev alan Daf, Altay’ın 6. yabancı transferi oldu.




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