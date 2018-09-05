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05 Eylül 2018 12:22

Altay yabancılarından yüksek verim aldı

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1.

Altay yabancılarından yüksek verim aldı

05 Eylül 2018 12:22

Lig’e iyi bir başlangıç yapan Altay, sezon başında takıma katılan yabancı oyunculardan yüksek verim aldı.


Tam 7 sezon aranın ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve ilk 4 maçtan 8 puan çıkararak, lige iyi bir giriş yapan Altay’da yabancı futbolcuların gösterdiği performans camianın yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlıların sezon başında Polonya’nın Lechia Gdansk takımından kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki golcü Paixao, geride kalan 4 haftada lige damga vuran isimlerden olmayı başardı. 346 dakika sahada kalan Portekizli golcü, rakip filelere tam 5 gol gönderdi ve gol krallığı yarışında da zirveye kuruldu.


Paixao’nun vatandaşı Pedro da 4 haftada takıma önemli katkı sağladı. 289 dakika süre alan deneyimli kanat oyuncusu rakip ağlara bir de gol bırakmayı başardı. Denizlispor’dan transfer edilen Kappel 281 dakika, Hırvat on numara Aganovic de 338 dakika forma giyerken, iki isim de birer kez gol sevinci yaşadı.



Ivanov siftah yapamadı


Altay’ın sezon başında ilk transferi olan Bulgar stoper Ivanov henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemedi. Fiziksel olarak istenen seviyeye bir türlü gelemeyen 30 yaşındaki savunmacının liglere verilen milli aranın ardından forma rekabetine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.




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