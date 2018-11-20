Altay yara sardı

Liglere verilen milli ara Altay'a adeta ilaç oldu. Sakatlıkları bulunana İbrahim Akın, Ferhat Çulcuoğlu ve Gençer'in takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Altay'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Adana Demirspor galibiyetiyle milli araya giren siyah-beyazlılar, bu süreçte yaralarını sardı. Birçok oyuncunun sakatlıktan çıkması ve sakat olması sebebiyle milli arada hazırlık maçı yapmayı tercih etmeyen İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan isimler takıma dönmeye başladı. Sakatlıkları sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren İbrahim Akın, Gençer Cansev ve Ferhat Çulcuoğlu'nun takımla birlikte çalışmaya başlaması Teknik Direktör Özden Töraydın'ın yüzünü güldürdü. Yine takımdan ayrı çalışan Daf'ın ise sakatlığını tam olarak atlatamadığı öğrenildi.

İki futbolcu sınırda

Hatayspor deplasmanında Ferhat ve Gençer'in kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken, İbrahim konusunda son kararı Teknik Direktör Özden Töraydın verecek. Öte yandan Altay'ın iki önemli ismi Özgür ve Atakan, kart cezaları sebebiyle bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Son haftalarda gösterdiği formla teknik heyetin beğenisini kazanan sağ bek Yasin ile Aganovic ise sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik ekip, iki oyuncuyu sarı kart görmemeleri konusunda uyardı.