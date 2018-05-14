Altay, Zorlu’yu unutmadı

yılında kabri başında anıldı. Hacılarkırı Kabristanı’nda gerçekleştirilen anma törenine iş ve spor dünyası ile Altay Camiası’nın önde gelen isimleri katıldı.

Merhum Mazhar Zorlu’nun oğlu Kemal Zorlu, Zorlu Ailesi, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İzmir spor camiasından birçok ismin yanı sıra, holding çalışanları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Gazeteci-yazar Sancar Maruflu’nun açılış konuşmasıyla başlayan anma töreninde Merhum Zorlu’nun kendi ses kaydından gençlere verdiği tavsiyeler dinletildi. Maruflu konuşmasında, Mazhar Zorlu’nun hayat felsefesi, kişiliği ve topluma kazandırdığı değerler ile örnek bir İzmirli olduğunu kaydetti.

Kemal Zorlu, babası Mazhar Zorlu’nun yeri doldurulamayacak bir İzmir sevdalısı olduğunu; spor, sanat ve sanayi yanında özellikle eğitime yaptığı katkıların çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Zorlu, Özgür Ekmekçioğlu Başkanımız’ın emekleriyle iki sezonda gelen iki şampiyonluk, inanıyorum ki babam başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Altaylılar’ın ruhunu şad etmiştir. Yakalanan başarı Ekmekçioğlu yönetiminin attığı emin ve dikkatli adımlarla yakın gelecekte özlem duyduğumuz Süper Lig seviyesine erişecektir” dedi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Mazhar Zorlu başta olmak üzere kulübün tüm kurucuları ve ebediyete göçmüş yöneticilerine Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin ve Esin Özgener gibi sembol isimlerin bıraktığı Altaylılık mirasına sahip çıkarak bu bilinci kalben hissedecek bir gençlik yetiştirmek için gayret ettiklerini belirtti.