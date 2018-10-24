Altay'a yol göründü

Lig'de cuma akşamı Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'ı, yolculuklar bir hayli zorlayacak. Siyah-beyazlılar 6 günde 3 bin 944 km yolculuk yapacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u devirerek 5 maçlık kötü seriyi sonlandıran Altay'da cuma günü oynanacak olan Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Bu maçta galibiyet hedefleyen İzmir ekibinin, sonrasında en büyük rakiplerinden biri yolculuk olacak. Türkiye Kupası maçında Kastamonu'ya, lig maçında ise Gaziantep'e gidecek Altay, 6 günde 3 bin 944 km mesafe katedecek.

İlk durak Kastamonu

Siyah-beyazlıların uzun yolcuğu 29 Ekim'de başlayacak. Günün ilk ışıklarıyla beraber yola koyulacak olan Altay, hava yoluyla Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Kastamonu'ya geçecek. Maçtan önce bu şehirde idman yapacak olan takım, ertesi gün saat 14.00'te Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor 1966 ile bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Maçın ardından aynı gün İzmir'e dönecek olan Altay'ın, bu karşılaşma için toplamda bin 716 km yol katetmesi gerekiyor.

Final Gaziantep'te

30 Ekim'de oynanacak olan Kastamonuspor 1966 maçının ardından gece saatlerinde İzmir'e dönmesi planlanan siyah-beyazlı kafile, bir gün izin yaptıktan sonra Gazişehir FK maçının hazırlıklarına başlayacak. İzmir'de yapılacak olan antrenmanların ardından 3 Kasım'da oynanacak karşılaşma için yeniden yola çıkılacak ve bin 114 km yolculuğun ardından takım maçtan bir gün önce Gaziantep'te olacak. Maçın ardından İzmir'e dönecek olan Altay sadece 6 günde 3 bin 944 km yolculuk yapmış olacak.