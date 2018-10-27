Altay'da Avcı dönemi sona erdi

Lig'in 10. haftasında evinde Denizlispor'a 3-1 kaybeden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı.

Denizlispor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyalleri veren Altay Teknik Direktörü Alper Avcı ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulumuz, Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktörümüz Alper Avcı ile yolları ayırma kararı almıştır. Müsabaka sonrası yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı verilmiştir. Alper Avcı ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.

Avcı, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından konuşmasında, “Başarısızlık varsa sorumluluğu üstüme alıyorum. Yönetimle konuşacağım ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullanmıştı.