Altay'da Gençer'den büyük vefa

Lig'de Adana Demirspor'u deviren Altay'da, tecrübeli savunmacı Gençer'in sakatlığını tam atlatmamasına rağmen sorumluluk alıp maça çıktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sakat oyuncuların bir hayli fazla olduğu Altay, üstüne bir de zehirlenme vakası yaşayarak Adana Demirspor maçı öncesinde şok üstüne şok yaşamıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gençer'in zorlu maçta forma giymesinin çok zor olduğu belirtilmişti. Deneyimli oyuncunun yerine forma giymesi beklenen Ulaş'ın zehirlenme olayından ağır olarak etkilenmesi sonucu yaklaşık 4 kilo kaybetmesi sonucunda hafta içinde takımla hiç idman yapmayan ve sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Gençer'in, oynamak istediğini teknik heyete ilettiği öğrenildi. Savunmada sorun yaşanmasına rağmen teknik heyetin deneyimli oyuncuyu oynatmak istemediği ancak Gençer'in zorlu maçta sahada olmak için ısrar ettiği ve Adana Demirspor maçında forma giydiği öğrenildi. Adana ekibinin deneyimli forveti Pote'yle birçok kez karşı karşıya gelen Gençer Cansev, başarılı bir performans sergileyerek takımın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

“Bize de sürpriz oldu”

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Gençer'in Adana Demirspor maçında oynamasının kendilerine de sürpriz olduğunu söyledi. Töraydın, “Gençer sakatlığı sebebiyle hafta içinde bizimle idman yapamamıştı. Sakatlığının tam geçmemesi sebebiyle kendisine forma vermeyi düşünmüyorduk. Ancak Ulaş'ın olmaması ve Gençer'in bu maçta sahada olmayı çok istemesi sebebiyle forma giydi. Açıkçası bize de sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.