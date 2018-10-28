Altay'da ibre Yalçın Koşukavak'a döndü

Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına yeni bir antrenör getirmek için arayışlarına hız veren Altay'da ön plana Yalçın Koşukavak ismi çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında evinde Denizlispor'a 3-1 kaybeden Altay'da maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'yla yollar ayrılmıştı. Yönetim yeni teknik adam arayışlarına devam ederken, geçtiğimiz günlerde Gazişehir FK ile yollarını ayıran Yalçın Koşukavak isminin ön plana çıktığı iddia edildi. Koşukavak'ın Altay-Denizlispor karşılaşmasını tribünden takip etmesi de iddiaları güçlendirdi. İzmirli olan 36 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursa Nilüfer, Altay, İstanbulspor ve son olarak Gazişehir FK'da görev aldı. 2016-2017 sezonunda İstanbulspor'un başında şampiyonluk sevinci yaşayan Koşukavak, İstanbul temsilcisiyle geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off'un kapısından döndü. Bu sezon başında ise Gazişehir FK ile çalışmaya başlayan Yalçın Koşukavak, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Deneyimli teknik adam, 2014-2015 sezonunda Altay'ı çalıştırmıştı.