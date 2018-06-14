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14 Haziran 2018 12:10

Altay’da ilk imza Ivanov’a

7 yıl aradan sonra Spor Toto 1.

Altay’da ilk imza Ivanov’a

14 Haziran 2018 12:10

Lig’e dönen Altay, transferde ilk imzayı Bulgar stoper Ivan Ivanov’a attırdı.


Spor Toto 1. Lig’de boy göstermeye hazırlanan Altay’da transfer çalışmalarını büyük dikkatle sürdüren yönetim, dış transferde Bulgar stoper Ivan Ivanov ile ön protokol imzaladı. Ligde hedefe oynayan bir takım kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar kariyerinde; Partizan, Basel ve Panatinaikos gibi kulüplerde forma giymiş Ivan Ivanov ile 2 yıllığına el sıkıştı. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın ile bir araya gelen 30 yaşındaki Bulgar stoper, sağlık kontrollerinin ardından Pazartesi günü kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile resmi sözleşmeye imza atacak.


Spor Toto 1. Lig’e yükselen Altay’da özellikle son haftalarda sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fatih Gül, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Fatih Gül’ü kadrosuna katan yeşil-beyazlı yönetim oyuncuya resmi imzayı attırdı. Bu sezon 24 maça çıkıp 1 gol kaydeden 30 yaşındaki Fatih, Zeytinburnu, Boluspor, Kartal, Karşıyaka, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor formaları giymişti.




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