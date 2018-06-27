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27 Haziran 2018 17:01

Altay’da Marco Paixao tamam

Altay, transfer listesindeki Portekizli golcü Marco Paixao’yu renklerine bağladı.

Altay’da Marco Paixao tamam

27 Haziran 2018 17:01


7 yıl aradan sonra mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig’de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerine gözdağı veren Altay, Portekizli golcü Marco Paixao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz gün İzmir’e gelen ve sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı yönetimle görüşmelere başlayan Marco Paixao, Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın ile bir araya geldi ve yeni formasını giyerek resmi sözleşmeye imza attı.


Son olarak Polonya ekibi Lechia Gdansk’ta forma giyen 33 yaşındaki Marco Paixao, geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Portekizli santrfor önceki sezon ise 34 müsabakada 18 gol kaydetti. Porto altyapısında yetişen ve İspanya’da bir süre futbol oynayan Paixao, profesyonel kariyerine İskoçya ekibi Hamilton’da başladı. İran’da Naft Tahran, Güney Kıbrıs’ta Ethnikos Ahnas, Polonya’da Slask Wroclaw, Çekya’da Sparta Prag formalarını giyen 1,85 boyundaki tecrübeli forvet kanatlarda da görev alabiliyor.




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